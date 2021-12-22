В сутки будет поставляться до 8 млн куб. м природного газа.

Украина и Венгрия договорились о транспортировке газа с 1 января 2022 года. Ежесуточно Киев будет получать до 8 млн куб. м "голубого" топлива.

Об этом сообщает глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - говорится в сообщении.

По его словам, "самое важное в этой сделке - это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу с LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и диверсификация источников поставок газа в Украину". Данное соглашение позволит транспортировать ежесуточно до 8 млн куб. м газа из Венгрии в Украину.

Читайте такжеУ Зеленского допускают рост некоторых тарифов на коммуналку на 10-11%"Это, например, как дневной объем потребления газа Киевом, являющийся крупнейшим потребителем газа. Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 млн куб. м) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн куб. м в сутки", - отметил Макогон.

При этом он указал, что сделка сначала будет заключена на три месяца, чтобы согласовать и настроить технические и операционные процессы. Также глава Оператора ГТС указал, что с апреля 2022 будут увеличивать гарантированные мощности в этом направлении.

"Впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы", - подытожил Макогон.

Цена на газ:

Цены на газ в Украине коррелируют с ценами на европейских хабах, поскольку наша страна - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления голубого топлива.

Читайте также"Шанс есть": посол Украины об изменении позиции Германии по "Северному потоку-2"По состоянию на 14 декабря 2021 года цены на газ в Европе повысились до новой рекордной отметки.

15 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь превысили 1,5 тыс. долларов за тысячу кубометров, ежедневно возрастая на 7%.

16 декабря 2021 года стоимость газа в Европе превысила 1700 долларов за тысячу кубометров.

По состоянию на 20 декабря спотовые цены на газ в Европе на январь выросли до 1,9 тыс. долларов за тысячу кубометров.

21 декабря 2021 года газ в Европе установил абсолютный ценовой рекорд, превысив 2 тыс. долларов.

22 декабря 2021 года "Газпром" озвучил среднюю цену экспорта газа на 2022 год.

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