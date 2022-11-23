Речь идет о поставках сырой нефти в Японию, Болгарию, Хорватию и страны ЕС, среди которых нет государств, граничащих с морем.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и запланированного эмбарго на российскую нефть, Министерство финансов США выдало генеральные лицензии на осуществление транзакций по поставкам сырой нефти из России.

Как сообщили в Минфине США, речь идет о поставках сырой нефти в Японию, Болгарию, Хорватию и страны ЕС, среди которых нет государств, граничащих с морем.

Кроме того, все транзакции, связанные с морской перевозкой сырой нефти, произведенной согласно проекту Сахалин-2, разрешены до 30 сентября 2023 года с условием того, что продукт производства полностью импортируется в Японию.

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Ограничительные меры не распространяются на действия, которые требуются для реагирования на чрезвычайные ситуации на судах, связанных со здоровьем или безопасностью команды, защиты окружающей среды, включая безопасную стоянку в доке или якорную стоянку, срочный ремонт или спасательные операции.

Согласно документу, американские власти не будут препятствовать разгрузке российской нефти, если это "необходимо для реагирования на чрезвычайную ситуацию на судне".

Потолок цен на нефть из РФ не будет применяться при существенной ее переработке за пределами страны.

Страны Запада рассчитывают согласовать и установить предельную цену на экспортируемую Россией нефть "после технического обучения", говорится в обнародованных документах Министерства финансов США.

Война в Украине и эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти. Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

На саммите лидеров G7 в конце июня 2022 года была озвучена идея введения предельных цен на российскую нефть.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. Так, по словам министра финансов США Джанет Йеллен, Вашингтон может ограничить цену на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

По состоянию на 21 ноября 2022 года Россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти.

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