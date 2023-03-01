Уже на следующей неделе в Хьюстон прибудет руководство "Нафтогаза" для ведения соответствующих переговоров.

На фоне полномасштабного российского вторжения США готовы запустить сразу два проекта по поставкам газа в Украину.

Как заявил генеральный директор американской компании Sustainable Solutions Эмиль Пенья, компания анонсировала проекты и уже заключила соглашение об аренде плавучего терминала по приему сжиженного газа, который планируется разместить у побережья Эстонии, сообщает "Европейская правда".

"У нас есть два танкера для перевозки сжиженного газа, которые будут обслуживать этот терминал. Мы готовы запустить этот проект уже к октябрю", - заявил Пенья, отметив при этом, что часть газа уже готова выкупить Эстония, еще часть - Латвия. Однако большую часть США готовы предложить Украине.

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По словам Пеньи, уже на следующей неделе в Хьюстон прибудет руководство "Нафтогаза" для ведения соответствующих переговоров.

Второй проект может быть запущен гораздо раньше - в течение ближайших месяцев. Он предлагает поставки сжиженного газа специальными грузовыми автомобилями, оснащенными устройствами для регазификации сжиженного природного газа.

Компания планирует получить все необходимые разрешения в ЕС и Украине.

"Конечно, это не решит всех проблем Украины с газом. Однако это позволит диверсифицировать поставки газа, повысив энергетическую безопасность Украины", - резюмирует Пенья.

Ситуация с газом

В начале декабря 2022 года на фоне массовых антироссийских санкций, "Газпром" сократил экспорт газа в страны ЕС почти в два раза.

23 декабря 2022 года Кремль заявил о том, что Россия готова остановить транзит газа в Европу в любой момент.

4 января 2023 года транзит российского газа через Украину упал до исторического минимума, но уже в конце февраля агрессор увеличил прокачку газа через Украину до годового максимума.

27 февраля 2023 года Евросоюз поставил крест на российском газе, заявив агрессору о том, что импорта не будет.

По состоянию на 1 марта 2023 года нефтегазовые доходы России рухнули на 40%.

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