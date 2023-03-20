Сообщается, что в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей уже применяются ограничения потребления.

В Киеве и области в случае роста потребления возможны отключения электроэнергии из-за ограничений при передаче электроэнергии.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Telegram-канале, потребление больше, чем в выходные, что характерно для рабочего дня.

"При значительном росте потребления возможны ограничения в Киевской области и Киеве", - говорится в сообщении.

При этом в Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления.

В других регионах ограничений в сетях "Укрэнерго", которые бы приводили к необходимости ограничения потребителей, нет.

В "Укрэнерго" сообщают, что сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети.

При этом дефицита электричества нет, работают все виды электростанций.

"Активно в работе гидро- и солнечные электростанции. Выработки электроэнергии достаточно, чтобы покрыть потребление. Также продолжается незначительный импорт электроэнергии. Объем доступной мощности генерации повышает операционную безопасность энергосистемы", - отметили в компании.

Ракетные атаки РФ и отключения света в Украине - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, россияне на протяжении всей зимы совершили 15 массированных ракетных и 18 атак БПЛА на энергообъекты. Почти все ключевые подстанции магистральных сетей "Укрэнерго" были атакованы по меньшей мере по 3-4 раза, нанеся тяжелые повреждения основному оборудованию.

9 марта российские захватчики в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атака продолжалась более шести часов.

Оккупанты атаковали Днепропетровскую, Житомирскую, Кировоградскую, Харьковскую, Сумскую, Винницкую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Одесскую, Запорожскую области и Киев. После атаки и повреждений энергообъектов самая сложная ситуация с электроснабжением возникла в Харьковской и Житомирской областях.