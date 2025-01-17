После аналогичного договора с Северной Кореей Пхеньян отправил свои войска спасать россиян под Курском.

Иран и Россия заключили "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве", который касается в том числе оборонной сферы. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Документ по итогам переговоров в Кремле подписали президенты двух стран – Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Как сообщается, договор закрепляет статус стран как "стратегических партнеров" и определяет "правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества на долгосрочную перспективу".

По словам иранских и российских официальных лиц, договор касается всех сфер, включая военную, энергетическую, финансовую, научную и так далее.

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Как пишет Reuters, в ходе встречи с Путиным президент Ирана заявил, что их страны смогут договориться о строительстве атомной электростанции в Иране. Однако не уточняется, идет ли речь о достройке уже частично введенной в эксплуатацию АЭС в Бушере, или о новом объекте.

Стратегическое партнерство РФ и Северной Кореи

Как писал УНИАН, летом 2024 года во время визита Владимира Путина в Пхеньян был подписан договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР. Когда появился текст этого соглашения, стало понятно, что речь идет фактически о заключении прямого военного союза.

После этого, уже осенью КНДР направила тысячи своих солдат в Курскую область, где впоследствии они вступили в прямые бои с Силами обороны Украины.

Хотя существуют опасения, что после заключения аналогичного договора с РФ Иран тоже направит свои войска на российско-украинский фронт, заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает такой вариант маловероятным. Он отмечает, что с Ираном ситуация совсем иная, чем с КНДР.

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