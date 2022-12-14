Первые два танкера уже построены, концерн получит их уже в следующем году, а к концу 2025 года количество газовозов увеличится до восьми.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину польская государственная группа Orlen объявила о намерении создать свой газовый флот.

Как говорится в сообщении группы, Orlen будет использовать суда в рамках долгосрочного чартерного соглашения с норвежской компанией Knutsen OAS Shipping, специализирующейся на техническом обслуживании и коммерческой эксплуатации таких танкеров.

"Для энергетической безопасности Польши крайне важно диверсифицировать поставки нефти и природного газа – последний мы уже полностью импортируем не из России. Это результат импортной LNG-стратегии, которая последовательно реализуется. Поставки сжиженного природного газа уже покрывают почти 30% потребностей нашей страны. Суда, построенные по индивидуальному заказу для нашего эксклюзивного использования, гарантируют стабильность перевозок и укрепляют позиции компании на мировом рынке", – заявил глава концерна Orlen Даниэль Обайтек.

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По контракту судовладелец будет нести ответственность за укомплектование зафрахтованных судов и поддержку их в хорошем техническом состоянии, но полный коммерческий контроль за их эксплуатацией будет у PGNiG Supply & Trading, входящей в состав Orlen.

Первые два танкера уже построены, концерн получит их уже в следующем году, а к концу 2025 года количество газовозов увеличится до восьми.

Как говорится в сообщении, танкеры для Orlen строит компания Hyundai Heavy Industries в Южной Корее. Строительство судов заняло около 18 месяцев.

Первый из них получил название "Лех Качиньский" (бывший президент Польши), второй – "Гражина Генсицка" (бывшая министр регионального развития Польши). Оба политика, в честь которых назвали танкеры, погибли в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском.

Война в Украине и ситуация с газом в Европе:

В начале сентября 2022 года Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в ответ на снижение поставок российского газа в Европу. Первый предусматривает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй - создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых "красных зон".

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о том, что Европа нашла замену для двух третей российского газа. Также Еврокомиссия предложила пакет мер по преодолению энергетического кризиса в ЕС, в частности - механизм "динамического" потолка цен на газ.

В свою очередь, Россия пригрозила прекращением поставок газа в Европейский союз, если страны-члены введут ограничение максимальной цены на него. В "Газпроме" считают, что установление граничной цены на российский газ является якобы "нарушением контрактов".

12 декабря 2022 года в ЕС озвучили один из вариантов отказа от российского газа.

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