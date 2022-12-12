Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости создания спецфонда для инвестиций в энергетику.

На фоне ракетных ударом России по энергосистеме Украины Европейскому Союзу необходимо пересмотреть свой бюджет и рассмотреть возможность создания нового фонда для дополнительных инвестиций в энергетику.

Как заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, целью создания такого фонда является дальнейший отказ от российского газа, сообщает Reuters.

"Свежий взгляд в рамках среднесрочного пересмотра бюджета открыл бы двери для создания суверенного фонда", - сказала фон дер Ляйен.

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Глава Еврокомиссии отметила, что существующие средства блока должны быть дополнены из других источников, однако не уточнила, потребует ли создание нового фонд от ЕС принятия дополнительных совместных долговых обязательств.

Война в Украине и ситуация с газом в Европе:

В начале сентября Европейская комиссия определила два возможных инструмента ограничения оптовых цен на газ в ответ на снижение поставок российского газа в Европу. Первый предусматривает ограничение цен на импортируемый газ из России, а второй - создание административных ценовых зон для наиболее пострадавших стран ЕС, так называемых "красных зон".

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте заявила о том, что Европа нашла замену для двух третей российского газа. Также Еврокомиссия предложила пакет мер по преодолению энергетического кризиса в ЕС, в частности - механизм "динамического" потолка цен на газ.

В свою очередь, Россия пригрозила прекращением поставок газа в Европейский союз, если страны-члены введут ограничение максимальной цены на него. В "Газпроме" считают, что установление граничной цены на российский газ является якобы "нарушением контрактов".

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