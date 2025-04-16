По словам эксперта, американская компания Westinghouse может быть заинтересована в построении реакторов для Украины.

Проект достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС оказался под вопросом из-за непродуманных действий Министерства энергетики и "Энергоатома", рассказал в комментарии УНИАН главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

"Это является свидетельством недостаточной продуманности действий Министерства энергетики Украины и подчиненной ему компании "Энергоатом". То есть там никакого "плана Б" нет", - сказал Рябцев, апеллируя к вчерашнему заявлению вице-премьер-министра Болгарии об отказе продавать реакторы Украине.

По его словам, если украинская сторона не получала официальных сообщений от Болгарии относительно отказа в продаже, то Украине нужно официально обратиться к болгарской стороне и потом отчитаться перед общественностью.

Видео дня

"Потому что что это такое. Верховная Рада голосует за этот закон, а получается так, что Министерство энергетики и "Энергоатом" не договорились", - рассказал эксперт.

Он отметил, что у "Энергоатома" есть ряд договоренностей с другими компаниями, в частности с компаниями-производителями малых модульных реакторов. Например, есть меморандум с компанией Westinghouse, которая также выражала свою заинтересованность в проектировании реакторов для строительства в Украине.

"Готового варианта там нет. Там был меморандум, который был подписан между "Энергоатомом" и Westinghouse относительно заинтересованности американской стороны в построении пятого и шестого энергоблоков. Может американцы выразят заинтересованность не столько в построении пятого и шестого, сколько в достройке третьего и четвертого энергоблоков. Надо вести переговоры с этой компанией", - подытожил Рябцев.

Покупка болгарских реакторов - что известно

В марте прошлого года глава "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что украинская сторона надеется подписать соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии. Таким образом это должно компенсировать потерю доступа к оккупированной Россией Запорожской электростанции с шестью энергоблоками.

В июне 2024 года парламент Болгарии решил продлить на полгода срок, отведенный на переговоры о продаже Украине двух российских ядерных реакторов и сопутствующего оборудования.

В феврале 2025 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект, который дает разрешение "Энергоатому" приобрести два атомных реактора у Болгарии для достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Президент Владимир Зеленский подписал закон в марте.

Однако уже 15 апреля текущего года в правительстве Болгарии заявили, что не будут продавать Украине два реактора, которые планировали использовать для достройки энергоблоков Хмельницкой АЭС.

В свою очередь в Министерстве энергетики Украины ответили, что никаких официальных сообщений от Болгарии по этому поводу не получали, следовательно "любые комментарии являются преждевременными".

Критика покупки реакторов

Инициатива по достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции с самого старта столкнулась с критикой. Энергетические и атомные эксперты отмечали, что эти реакторы российского происхождения, что противоречит намерениям Украины дистанцироваться от врага. При этом не было проведено экспертизы, насколько эти реакторы подходят Украине. Из-за чего существует риск, что после приобретения они так и не заработают.

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк назвал принятие закона о достройке Хмельницкой АЭС "абсолютно идиотской коррупционной идеей" с покупкой "российского дерьма у болгар".

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, что на реализацию достройки Хмельницкой АЭС нужно будет потратить 4-4,5 млрд долларов, которых пока нет. По его словам, в случае достройки станции необходимо также было бы еще построить высоковольтные линии для того, чтобы забрать мощность этих реакторов.

Вас также могут заинтересовать новости: