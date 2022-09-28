Снижение цен на нефть упали более чем на 1%.

Цены на нефть продолжают падать на фоне укрепления доллара. По состоянию на 28 сентября, снижение зафиксировано более чем на 1%.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,3%, до 85,19 доллара за баррель. При этом фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 1,3%, до 77,51 доллара за баррель.

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В то же время американская валюта достигла нового пика за последние два десятилетия по отношению к корзине валют на фоне роста доходности казначейских облигаций. Таким образом, нефть становится дороже покупателей, использующих другие валюты.

Goldman Sachs снизил свой прогноз цен на нефть на 2023 год прогнозируемого более слабого спроса и укрепления доллара США.

Война в Украине и цены на нефть

31 мая президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран ЕС достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти. По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из Росси в страны ЕС до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель. 5 сентября в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

10 сентября появилась информация о том, что США, страны "Большой семерки" и ЕС вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути. Ограничения начнет действовать с 5 декабря, а с 5 февраля 2023 года его расширят.

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