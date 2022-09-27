Изменение цены произошло после падения до девятимесячного минимума.

27 сентября цены на нефть выросли более чем на 1%.

Об этом сообщает Reuter.

Изменение цены произошло после падения до девятимесячного минимума днем ​​ранее на фоне признаков того, что альянс производителей ОПЕК+ может сократить добычу, чтобы избежать дальнейшего обвала цен.

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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре выросли на 1,17 доллара, или 1,39%, до 85,23 доллара за баррель к 06:44 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в ​​ноябре выросли на 1,13 доллара до 77,84 доллара за баррель.

Во вторник доллар оторвался от 20-летних максимумов, достигнутых накануне, что принесло некоторое облегчение рынку нефти.

В предыдущие две торговые сессии Brent упала на 7,1%, а WTI упала на 8,1% из-за двойного давления растущего доллара, который делает нефть, номинированную в долларах США, более дорогой для покупателей, использующих другие валюты, и растущих опасений, что рост процентных ставок спровоцирует рецессию, которая вызовет рецессию. сократить спрос на топливо.

Война в Украине и цены на нефть:

31 мая президент Евросовета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Евросоюза достигли соглашения по запрету на экспорт российской нефти.

По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из Росси в страны ЕС до конца текущего года.

Позже издание Bloomberg сообщило, что Россия продолжает получать большую прибыль от продажи нефти.

Евросоюз планирует к 2023 году запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из РФ. США и их союзники хотят ограничить цены на российскую нефть на уровне от 40 до 60 долларов за баррель.

3 августа в ОПЕК+ нашли способ стабилизировать цены на топливо.

5 сентября 2022 года в ОПЕК+ согласились на сокращение поставок нефти.

10 сентября появилась информация о том, что США, страны "Большой семерки" и ЕС вводят запрет на транспортировку российской сырой нефти по морскому пути. Запрет начнет действовать с 5 декабря, а с 5 февраля 2023 года будет расширен.

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