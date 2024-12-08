Цены на помидоры в Украине внезапно начали падать: сколько сейчас стоит килограмм

На сегодняшний день импортные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 54% дороже, чем годом ранее.

Цены на импортные помидоры в Украине начали падать. Кратковременное повышение цен на прошлой неделе стало одной из причин резкого снижения спроса на турецкие томаты.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что предложение импортных помидоров в Украине продолжает увеличиваться, что и стало основной причиной снижения цен на овощ. Предложение местного томата незначительное, так как сезон в Украине завершился.

Так, на сегодняшний день тепличные томаты поступают в продажу по 70-80 грн/кг ($1,68-1,92/кг), что в среднем на 11% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

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При этом на сегодняшний день импортные помидоры в Украине уже продаются в среднем на 54% дороже, чем годом ранее. В то же время представители оптовых компаний не исключают дальнейшего падения цен, чтобы на складах не накапливалась продукция.

Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 91,10 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 99 гривень за килограмм.

При этом в АТБ помидоры можно купить по 94,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

На текущей неделе цены на белокачанную капусту начали повышаться из-за повышения спроса, но лишь на продукцию высокого качества.

Кроме того, после недавнего роста цен в Украине снова упали отпускные цены на лук из-за снижение спроса на продукцию среднего и низкого качества, которую в основном и предлагают к продаже.

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