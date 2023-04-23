Румыния решила пломбировать весь грузовой транспорт, который везет транзитом украинскую сельхозпродукцию. Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".
Как стало известно из встречи министров агрополитики Украины и Румынии, пломбировать грузовики начнут с понедельника, 24 апреля.
"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии. Перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий", – сообщает украинское ведомство..
Проблемы с украинским зерном в ЕС
В последние месяцы рынки стран-соседей Украины оказались перенасыщены дешевым украинским зерном, которое в прошлые годы успешно экспортировалось по морю. Теперь же сотни тысяч тонн украинского зерна оседают в Румынии, Польше и других странах.
Из-за этого соседи Украины начали запрещать поставки украинского зерна на свой рынок. На какое-то время Польша запретила даже транзит, но позе смягчила позицию и разрешила транзитные поставки.