Румынские власти не хотят, чтобы украинское зерно попадало на их рынок.

Румыния решила пломбировать весь грузовой транспорт, который везет транзитом украинскую сельхозпродукцию. Об этом сообщает "Укртрансбезопасность".

Как стало известно из встречи министров агрополитики Украины и Румынии, пломбировать грузовики начнут с понедельника, 24 апреля.

"Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии. Перевозчикам, следующим через Румынию транзитом, важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий", – сообщает украинское ведомство..

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Проблемы с украинским зерном в ЕС

В последние месяцы рынки стран-соседей Украины оказались перенасыщены дешевым украинским зерном, которое в прошлые годы успешно экспортировалось по морю. Теперь же сотни тысяч тонн украинского зерна оседают в Румынии, Польше и других странах.

Из-за этого соседи Украины начали запрещать поставки украинского зерна на свой рынок. На какое-то время Польша запретила даже транзит, но позе смягчила позицию и разрешила транзитные поставки.

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