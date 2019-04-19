В США 80-летний пенсионер вступил в схватку с крокодилом (видео)

Пес по кличке Рокко привлек внимание хозяина к рептилии, забравшейся на задний двор его дома.

В американском штате Флорида 80-летний Эд Чепмен самостоятельно смог укротить двухметрового крокодила. Об этом сообщает информационный портал WSVN-TV.

По словам 80-летнего Эда Чепмена, инцидент произошел во вторник, 16 апреля, около 17:00 по местному времени. Пес по кличке Рокко привлек внимание хозяина к рептилии, забравшейся на задний двор его дома, пишет Realist.

Ed Chapman is 80, and says he fought with a 6-plus-foot gator in his yard today, using a noose to get a hold of the animal until wildlife officials and a gator trapper showed up. @wsvn#Exclusivepic.twitter.com/k7REEgIG9f — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) 17 апреля 2019 г.

«Я вышел и накинул на его шею петлю, - рассказал американец. - Тогда он сбил меня с ног своим хвостом». Чепмен боролся с пресмыкающимся, пока оба не оказались возле пруда. Он наступил передними лапами в заросли тростника и потянул меня за собой. Затем его морда ушла под воду", - вспоминает пенсионер.

This alligator was found in a family’s Southwest Miami-Dade yard then captured by the man of the house and wildlife officials. @wsvn#Exclusivepic.twitter.com/7CPxq9CEu9 — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) 17 апреля 2019 г.

Мужчине удалось выбраться из водоема и вызвать подмогу. Полиция округа Майами-Дейд и Комиссия по охране рыб и диких животных штата Флорида оперативно прибыли на место. В беседе с правоохранителями Чепмен признался, что умеет обращаться с опасными животными, поскольку изучает ядовитых змей и разводит волков.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии посадили в тюрьму 600-килограммового крокодила, съевшего более десятка собак.