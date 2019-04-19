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В США 80-летний пенсионер вступил в схватку с крокодилом (видео)

13:57, 19 апреля 2019
Курьёзы
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REUTERS

В американском штате Флорида 80-летний Эд Чепмен самостоятельно смог укротить двухметрового крокодила. Об этом сообщает информационный портал WSVN-TV.

По словам 80-летнего Эда Чепмена, инцидент произошел во вторник, 16 апреля, около 17:00 по местному времени. Пес по кличке Рокко привлек внимание хозяина к рептилии, забравшейся на задний двор его дома, пишет Realist.

«Я вышел и накинул на его шею петлю, - рассказал американец. - Тогда он сбил меня с ног своим хвостом». Чепмен боролся с пресмыкающимся, пока оба не оказались возле пруда. Он наступил передними лапами в заросли тростника и потянул меня за собой. Затем его морда ушла под воду", - вспоминает пенсионер.

Мужчине удалось выбраться из водоема и вызвать подмогу. Полиция округа Майами-Дейд и Комиссия по охране рыб и диких животных штата Флорида оперативно прибыли на место. В беседе с правоохранителями Чепмен признался, что умеет обращаться с опасными животными, поскольку изучает ядовитых змей и разводит волков.

Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии посадили в тюрьму 600-килограммового крокодила, съевшего более десятка собак.

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Теги: #крокодил#Флорида