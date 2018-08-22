В Италии полиция ищет британцев, которые голышом искупались в римском фонтане (видео)
11:09, 22 августа 2018Курьёзы
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На видео их снял кто-то из местных и теперь копы пытаются идентифицировать этих наглецов.
В фонтан мужчины сначала ворвались в трусах / скриншот видео ТСН
Итальянская полиция разыскивает британцев, которые голышом искупались в римском фонтане.
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Как говорится в сюжете ТСН, двое наглецов залезли в воду в самом центре Рима, вблизи Витториано. Это один из самых популярных монументов. Совсем рядом - еще могила неизвестного солдата.
В фонтан в центре Рима мужчины сначала ворвались в трусах. А потом один из них еще и полностью разделся, чтобы насмешить туристов вокруг.
На видео их снял кто-то из местных и теперь копы пытаются идентифицировать этих наглецов.
Итальянская полиция разыскивает британцев, которые голышом искупались в столичном фонтане
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