В Италии полиция ищет британцев, которые голышом искупались в римском фонтане (видео)

На видео их снял кто-то из местных и теперь копы пытаются идентифицировать этих наглецов.

Итальянская полиция разыскивает британцев, которые голышом искупались в римском фонтане.

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Как говорится в сюжете ТСН, двое наглецов залезли в воду в самом центре Рима, вблизи Витториано. Это один из самых популярных монументов. Совсем рядом - еще могила неизвестного солдата.

В фонтан в центре Рима мужчины сначала ворвались в трусах. А потом один из них еще и полностью разделся, чтобы насмешить туристов вокруг.

На видео их снял кто-то из местных и теперь копы пытаются идентифицировать этих наглецов.