Четыре десятка детей госпитализированы с кишечной инфекцией в Крыму

По меньшей мере, 37 учащихся школы №12 Евпатории госпитализированы в пятницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщила УНИАН представитель министерства здравоохранения Крыма.

"Предварительный диагноз - кишечная инфекция неясной этиологии", - сказала она по телефону.

Медик уточнила, что 37 госпитализированных - данные на середину дня.

"Когда мы уезжали из Евпатории, были такие цифры", - заявила сотрудница минздрава, отказавшись от дальнейших комментариев.

По неофициальной информации, которая поступает от источников УНИАН в Евпатории, к вечеру госпитализированы около 60 детей.

Школьники ели макаронник.