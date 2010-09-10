Четыре десятка детей госпитализированы с кишечной инфекцией в Крыму
20:00, 10 сентября 2010Крым
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ЧП в Евпатории...
По меньшей мере, 37 учащихся школы №12 Евпатории госпитализированы в пятницу с подозрением на кишечную инфекцию, сообщила УНИАН представитель министерства здравоохранения Крыма.
"Предварительный диагноз - кишечная инфекция неясной этиологии", - сказала она по телефону.
Медик уточнила, что 37 госпитализированных - данные на середину дня.
"Когда мы уезжали из Евпатории, были такие цифры", - заявила сотрудница минздрава, отказавшись от дальнейших комментариев.
По неофициальной информации, которая поступает от источников УНИАН в Евпатории, к вечеру госпитализированы около 60 детей.
Школьники ели макаронник.
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