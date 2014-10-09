Rabota.ua: названы самые часто встречающиеся ошибки в резюме

Поиски хорошей работы всегда связаны с определенными сложностями. В особенности в настоящий период. Эксперт в поиске работы, портал Rabota.ua, назвал несоблюдение общепринятых правил при написании резюме одной из основных причин, по которой не приходит приглашение на собеседование.

Наиболее яркими и распространенными ошибками, которые соискатели допускают при составлении этого важного документа, являются несоответствующее оформление, грамматические ошибки и неверно подобранная фотография.

«Итак, для начала нужно оценить порядок оформления, как самого текста, так и наличия графики и фотографии, грамотность, и обязательно — резюме не нужно составлять в вычурном или оригинальном стиле, это не тот случай, когда нужно таким способом привлекать внимание к собственной персоне», — говорит Наталья Веремчук, HR компании Rabota.ua.

Оформление

При оформлении текста резюме оптимальным будет выбор среднего шрифта (10-12) наиболее распространенных Times New Roman или Arial. Можно также сохранить документ в универсальном расширении RTF, чтобы не возникло проблем с его открытием на других компьютерах. Не секрет, что последние версии офисных приложений не в полной мере согласованы для работы со старыми версиями. И если при открытии файла он будет отображаться некорректно, то никто не станет искать способы его прочесть. Необходимо учитывать и то, что уместив свое резюме на одну страничку благодаря мелкому шрифту, либо растянув его на несколько листов увеличением размера букв, желания ознакомиться с ним, не добавиться. Текст резюме необходимо подать в оптимальном размере, структурировав его на смысловые абзацы и выделив наиболее важные моменты курсивом или жирным шрифтом.

Не нужно стараться использовать при оформлении документа имеющиеся навыки по применению графических элементов. Разукрашенный многочисленными шрифтами и другими спецэффектами документ читать никто не будет. Необходимо использовать максимум два шрифта. Дурным тоном также считается использование в тексте ЗАГЛАВНЫХ БУКВ. Классический вариант для резюме — черные буквы на белом листе. Это привычно, стандартно, и не дает большой нагрузки на глаза.

Грамотность

Проверка текста резюме на наличие стилистических и грамматических ошибок обязательна. Вне зависимости от образования и опыта работы претендента на вакансию, текст документа должен быть без ошибок или опечаток. Набирая текст на клавиатуре, никто не застрахован от ошибочных нажатий. Необходимо перечитать документ несколько раз, воспользоваться сервисами онлайн проверки. Лишние 10-20 минут, которые будут потрачены на это, помогут получить вакантное место.

Фотография в резюме

При оформлении резюме существуют определенные правила по размещению в него фотографии. Так, если вакантная должность, не является общественной, а в объявлении о вакансии не было требования по наличию фотографии в резюме, то инициативу лучше не проявлять, и отправить резюме без фотографии. В случае, когда наличие фото обязательно, оно должно быть сделано профессионально. Размер вставляемого снимка должен быть таким, чтобы лицо было различимо, но при этом объем документа не превышал определенных норм, установленных почтовыми службами рассылки. Часто встречаются ситуации, когда весьма крупные компании ставят фильтрацию на свои почтовые ящики по размеру входной корреспонденции. Однозначно необходимо отказаться от любительских снимков на фоне штор или ковра, в кафе или на пикнике.

Явные нелепости и несуразности

Резюме — это официальный документ, а не личный блог или страничка в социальной сети. Необходимо помнить об этом и не использовать в тексте оригинальные обороты или фразы. Существуют другие способы обратить внимание на свою кандидатуру, например, сопроводительное письмо, которое можно прикрепить к резюме. Такая схема давно уже практикуется в Европе.

Материал предоставлен сайтом rabota.ua.