Участник программы "КУБ" Владимир Колесник: В Украине отсутствует культура частного инвестирования, проект этому учит

В Украине реализуются программа КУБ «Страна успешного бизнеса» и в ее рамках проект «ИнКУБатор», основанные «ПриватБанком» при участии Союза промышленников и предпринимателей, цель которых - помочь развитию среднего и малого бизнеса в Украине.

Идея создать «КУБ» появилась, исходя из нынешней ситуации на финансовом рынке. Банки фактически не выдают кредит неискушенному в предпринимательстве человеку. Этого рискафинучреждения, как правило, избегают, или же страхуют себя высокими процентами. Как результат – деньги не работают, малый и средний бизнес, которые являются основой экономики любого государства, не развиваются. «КУБ» нацелен на изменение ситуации в Украине.

Кроме того, программа «КУБ» предоставляет возможность начинающим бизнесменам научиться азам ведения собственного дела, обменяться опытом.

О том, как проект реализуется на деле, чем он помог предпринимательству и стоит ли его развивать в дальнейшем, рассказал в интервью УНИАН участник «КУБа» Владимир Колесник из Запорожья.

Вы являетесь участником программы «КУБ». Как попали в проект?

Этапрограмма – кредитованиеP2P (peopletopeople), когда финансирует проект не банк как учреждение, а непосредственно люди. Они вкладывают деньги в банк, но под выбранный ими бизнес-проект. Банк в этом случае выступает оператором, так называемым страховщиком сделки. То есть, человек заходит на сайт «КУБа», выбирает определенный проект и инвестирует в него. И если за отведенный на сбор средств срок удается собрать необходимую сумму, то только тогда ее выдают.

Я, например, разместил заявку о том, что хочу открыть хостел. Моя идея понравилась, в нее вложили деньги.

То есть, благодаря проекту «КУБ» вы открыли свой бизнес?

У меня была часть нужной суммы. Общая стоимость проекта «хостел» была близка к 1 миллиону гривен. Через «ПриватБанк» я привлек 150 тысяч гривен.

И как сейчас идут дела? Бизнес продвигается?

Мы находимся на стадии роста. Работаем всего лишь семь месяцев. Соответственно, развиваемся. Пока все получается.

Ваш хостел большой по размеру?

Относительно. Это – средний бизнес. У нас 54 места, не квартирный хостел, он отельного типа.

Сейчас предпринимателю тяжело выживать?

А когда было легко? Нужно просто работать и все получится. Мои последние 15 лет – череда кризисов, каждые 4-5 лет начинаются определенные проблемы. Сейчас обычные времена, работатьдаже стало несколькопроще.

Почему?

Дешевле аренда, дешевле персонал. Многие бизнес-составляющие стало проще администрировать. Плюс мораторий на проверки. То есть, особых препятствий для занятия бизнесом нет. Просто в той нише, где это сделать проще, – большая конкуренция, где сложней – конкуренция меньше. Но никаких проблем для того, кто хочет заниматься собственным делом, я не вижу.

А «минималка» в 3200 гривен средний и малый бизнес не пугает?

Платим. Объективно говоря, ниже никто и не получал. Люди в городах не работают меньше, чем за 3 тысячи в месяц. Вопрос в другом – размер налога не пугает, пугает его администрирование: отчеты, центры занятости, трудовые и т.д. Отношения с фискальной службой выливаются в головную боль – подача кучи отчетов в отношении работников, заполнение массы бланков и прочее. Очень много бумажной волокиты. А я в своем хостеле готов принять деньги от клиентов любым удобным для них способом. Хотел бы, чтобы государство, которому я плачу деньги, тоже было бырадо облегчить мне систему оплаты.

Возвращаясь к «КУБу»: на ваш взгляд, это - перспективная идея?

Такие проекты безусловно нужны. У нас в стране отсутствует культура инвестирования, имею в виду небольшие частные вложения. Человек должен знать, что может вложить, к примеру, тысячу гривен в чье-то дело и затем получить дивиденды, в такой манер обеспечить себе старость. А сейчас у него выбора нет – только банковский депозит, или инвестиции, допустим, в золото. В Украине надежных механизмов инвестирования не существует.

А принцип «КУБа» - перспективное начинание. Кстати, весь цивилизованный мир на этом держится. Деньги инвестируются, деньги работают.

Как вы узнали о «КУБе»?

Я – клиент «ПриватБанка», регулярно отслеживаю подобные предложения. Информации о проекте было много – и на сайте, и в Facebook,и баннеры в интернете. Проект широко освещался.

В рамках программы «КУБ» проходили бизнес-форумы как в столице, так и в регионах. Вы принимали в них участие?

Да, я даже выступал на одной из панелей форума. Было очень интересно, людей много. Мы рассказывали новичкам, как нужно правильно вести бизнес. Они задавали массу вопросов. Со многими познакомились поближе, до сих пор общаемся. С некоторыми даже наладили сотрудничество.

Бизнес-форум – полезная вещь. Считаю, что организация таких встреч должна продолжиться, так как общение между малым и средним бизнесом в стране не сильно развито. А это необходимо, ведь именно малый и средний бизнес – та основа, на которой должно строиться эффективное государство. И важно не только научиться вести свое дело, сейчас масса возможностей для этого, главное - получить заряд уверенности, элементарное – давай делай, и ты справишься, особенно для тех, кто стартует, очень важно.

Вы из Запорожья, какое на бизнес-форме в вашем городе преобладало возрастное поколение?

Людей среднего возраста было больше, так называемая категория «30+».

Чем предпочитают заниматься люди?

В основном торговля и услуги.

По проекту «КУБ» предоставлялись кредиты бизнесу под отрытые новые рабочие места. Вас это коснулось?

Это реализовывалось уже позже. В областных центрах была такая идея – проценты по выданному кредиту компенсировались из местного бюджета в обмен на открытие рабочих мест, а за счет оплаченных налогов с доходов физлиц в городской бюджет деньги возвращались. Причем достаточно быстро – в течение года. Но меня это не коснулось. Хотя идея хорошая, стимулирует развитие малого бизнеса.

На ваш взгляд, «КУБ» необходимо продвигать и дальше?

Обязательно. В Украине на данный момент нет кредитования малого и среднего бизнеса, его не существует. Может, какие-то пару банков и выдают кредиты под залог недвижимости, но на этом все. Договариваются корпоративные клиенты о кредитовании крупных проектов. Получить в данный момент необходимые для бизнеса 50-100 тысяч гривен нереально. «КУБ» практически единственный проект, который позволяет это сделать. Кредитование P2P – огромная ниша, которая должна работать и развиваться.

Если бы еще была возможность принять участие в таком проекте, пошли бы на это?

Конечно, для развития собственного бизнеса не помешало бы.

Нина Сорока