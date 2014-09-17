Из Харькова в зону АТО доставлено свыше 15 тыс. тонн тылового имущества

Как сообщили УНИАН в харьковском региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, обеспечение тыловым имуществом военнослужащих в зоне АТО организует Объединенный центр обеспечения (ОЦО) тыла Вооруженных сил Украины.

По словам командира ОЦО подполковника Юрия Середы, с начала АТО харьковские тыловики, в частности, организовали доставку в полевые лагеря на Донбассе около 360 тысяч сухих пайков и разовых рационов, почти 10 тысяч спальных мешков, свыше 6 тысяч бронежилетов и десятки других видов имущества.

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«Приблизительно 1 тысячу тонн пищевых продуктов и вещевого имущества от общего количества мы отправили на Донбасс на технике частных автопредприятий. При этом гражданские перевозчики согласились сделать это бесплатно, и готовы и в дальнейшем помогать армии. А на этой неделе один из харьковских бизнесменов приобрел чая марки «ТЕТ» на сумму свыше 100 тыс. грн. Этот гуманитарный груз он также доставил на восток государства за собственный счет», - отметил Среда.

Он добавил, что, кроме ОЦО, доставкой тылового имущества в районы ведения боевых действий занимаются другие воинские части, учреждения и благотворительные организации.