На Херсонщине завершилась сертификация вертолетного отряда, который отправится в Конго

В течение недели офицеры комплексной комиссии во главе с начальником армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майором Валентином Пистрюгой проверяли летные навыки, умение на применение авиационных средств поражения летчиков отряда, готовность техники и вооружения в ротации в Конго.

– Отряд к очередной ротации в Демократическую Республику Конго подготовлен. По результатам сертификации-всесторонней проверки летный состав продемонстрировал высокие профессиональные навыки, – рассказал начальник армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-майор Валентин Пистрюга. – Управления, подразделения обеспечения знают должностные обязанности и, что главное, имеют практический опыт работы. Люди понимают ответственность, которую возлагает наше государство на миротворцев для выполнения задач на Африканском континенте.

На полигоне Широкий Лан отрабатывались упражнения на боевое применение авиационного вооружения по наземным целям. В частности было выполнено 116 пусков неуправляемых авиационных ракет С-8 и совершено более 300 выстрелов из авиационной пушки ГШ-30. Только в период сертификации летчики отряда за две летные смены выполнили 38 полетов с общим налетом более 16 часов.

– Основное требование миссии ООН – это качественная подготовка летного состава по всем видам летной подготовки, умение боевого применения авиационного вооружения, – отметил кандидат на должность командира отряда полковник Андрей Когут. Акцент делали на условия пилотирования и посадки на аэродромы Демократической Республики Конго. Все они фактически расположены в горной местности, а это более полутора тысяч метров над уровнем моря. Данные элементы мы отрабатывали практически на каждой летной смене, – заметил полковник Когут.

Наряду с летным составом были проведены контрольные тренировки для наземных служб и подразделений. На тактико-строевом занятии со взводом охраны 18 отдельного вертолетного отряда отрабатывался алгоритм совместных действий украинского миротворческого контингента с другими подразделениями Миссии ООН в ДРК. Кроме того, на сертификации все офицеры, прапорщики и военнослужащие службы по контракту отряда успешно сдали экзамены по огневой, физической, специальной подготовке, проверены водительские навыки и т.п. В рамках сертификации каждый офицер командного пункта отряда выполнил упражнение по управлению экипажем при наведении на наземную цель. Будущие миротворцы прошли вакцинацию от распространенных тропических болезней.