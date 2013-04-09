На Херсонщине началась подготовка вертолетчиков следующей ротации в Конго

Руководителем мероприятия назначен временно исполняющий обязанности 11 отдельной бригады армейской авиации подполковник Мухаммад Буланбиев. Основной задачей собрания является совершенствование навыков пилотов, инженерно-технического персонала, а также военнослужащих подразделений обеспечения до выполнения своих функциональных обязанностей. Это означает, что во время собрания вертолетчики будут отрабатывать весь спектр задач, которые могут возникнуть во время пребывания в далекой африканской стране.

Касается это не только управления вертолетами в простых и сложных метеоусловиях, но и в боевом применении штатного оружия. Отдельной задачей будет подготовка специалистов поисково-спасательной службы во время выполнения соответствующих операций.

По словам руководителя сборов подполковника Мухаммада Буланбиева, во время мероприятия важный акцент будет сделан на соблюдении личным составом всех мер безопасности при выполнении миротворческих задач.

Сборы будут продолжаться почти три недели и завершатся в конце апреля сертификацией, во время которой представители ООН будут проверять готовность личного состава к выполнению задач по назначению.