США и Европе нужно дать четкий ответ на вопрос, каким они видят белорусское будущее.

США и Евросоюз допустили стратегическую ошибку прошлым летом, когда неправильно отреагировали на беспрецедентные протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко.

Теперь, когда белорусский автократ прибегнул к воздушному пиратству, чтобы похитить оппозиционного критика Запад, похоже, решил усилить свою ошибку, толкнув Беларусь в объятия российского президента Владимира Путина.

Об этом в статье для Washington Post пишет экс-советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Западные столицы отреагировали фактически единодушным осуждением, когда правительство Лукашенко заставило самолет Ryanair в небе над Беларусью приземлиться. После этого журналиста Романа Протасевича, а также его девушку - российскую активистку Софию Сапегу - арестовали. Обе жертвы похищения вскоре появились на видео с "признаниями", которые, вполне возможно, были "выбиты" из них с помощью пыток и угроз.

Читайте такжеThe Guardian: от Минска до Гонконга массовые протесты больше не работаютРиторическое осуждение событий появилось быстро. А ЕС и США объявили о намерении ввести санцкии против Лукашенко. Белорусский автократ ответил тем, что обвинил Запад в начале "гибридной войны" против его страны. После распада СССР Беларусь и Россия построили интегрированную систему противовоздушной обороны. Это спровоцировало разговоры о возможной роли Москвы или хотя бы ее молчаливом согласии с похищением, которое устроил Минск. Пресс-секретарь Путина назвал такие подозрения "навязчивой русофобией". Путин продемонстрировал поддержку Лукашенко, когда они в пятницу встретились в Сочи.

Нет никаких сомнений в том, что Запад правильно обвинил Беларусь в воздушном пиратстве - поведении, которая полностью вписывается в методы автократических режимов. И как Алексей Навальный и многие другие могут подтвердить, она присуща так же и соседнему авторитарном государству Путина.

"К сожалению, моральные сигналы даже в совокупности с экономическими санкциями - это не удовлетворительная западная стратегия для решения более важного вопроса: каким будет будущее Беларуси в целом? Ее поощрят пойти по пути бывших стран Варшавского договора и некоторых постсоветских республик к интеграции с Западом? Или ей позволят пострадать от полной аннексии Россией?"- говорится в статье.

Президент Джо Байден должен решить, какими будут ответы на эти вопросы, а также как их воплотить, прежде чем пойдет на встречу с Путиным 16 июня. Ничто не указывает на то, что он действительно знает, какими будут его ответы. В прошлом августе во время массовых протестов в Беларуси, которые Лукашенко спровоцировал, сфальсифицировав выборы, демонстранты говорили, что не привержены ни России, ни Западу. И не хотят быть пешками в международной борьбе.

Эти взгляды поддержали главные дипломаты ЕС. Администрация Дональда Трампа, занятая предвыборной кампанией 2020 года, сказала и сделала очень мало. Протесты потерпели неудачу. Лукашенко сохранил власть, а тишина вернулась. Вплоть до этого времени. Повторит ли Запад снова эту стратегическую ошибку?

Читайте такжеBloomberg: Беларусь может создать проблемы для встречи Путина с БайденомВполне возможно, что белорусские диссиденты просто хотят покончить с гнетом Лукашенко, несмотря на геополитическую среду, в которой существует Беларусь. Если это так, тогда они трогательно и опасно наивны. В Москве ни Путин, ни кто-либо другой не видит другую судьбу для Беларуси кроме как быть тесно привязанной к России.

Зажатая между восточным флангом НАТО и российской границей Беларусь и другие постсоветские страны находятся в серой зоне, которая создает опасность и поощряет интервенционизм России.

"Просто взглянув на границы, которые Латвия, Литва, Польша и Украина делят с Беларусью, западные европейцы увидят, что будущее Минска очень тесно связано с их собственным", - говорится в статье.

Поэтому поддержка белорусской политической оппозиции - это не просто способ осудить нарушения прав человека из-за фальсификации выборов или похищения диссидентов, какими бы вопиющими ни были эти преступления. Судьба 9,5 миллионов белорусских граждан поставлена на кон, ведь интеграция Беларуси в Россию уничтожит все шансы на реальную свободу.

Факт, что Запад перестал уделять внимание Беларуси после безуспешных протестов против Лукашенко прошлым летом и снова взглянул на нее только сейчас, после похищения Протасевича, доказывает, что точечные подходы к стратегической проблеме ничего не достигают. Так же никакой пользы нет от того, что белорусская оппозиция игнорирует более широкий стратегический контекст. Одним из подходов, который, правда, не понравится высоконравственным людям, может стать бегство Лукашенко. Ему и избранным соратникам можно предложить способ покинуть страну. Такой сценарий сейчас может быть привлекательным для него.

Читайте такжеRzeczpospolita: Россия пытается заработать на авиационной изоляции БеларусыНо такая развязка не может произойти за ночь. Требуется сложное планирование, особенно для сдерживания любых потенциальных шагов России против Беларуси. Ведь все помнят, как Москва аннексировала украинский Крым. Также нельзя позволить ей создать новые "замороженные конфликты" у своих границ. Одна из потенциальных разменных монет - это "Северный поток-2", который Путин очень ценит. Газопровод почти построен, но его можно похоронить, если у Запада, а особенно у Германии будет на это воля.

Нельзя недооценивать то, на сколько сложны перспективы Беларуси. Однако, можно точно сказать, что санкции и периодическое выражение недовольства Лукашенко не изменит его поведение или режим. Если и дальше толкать его глубже в объятия Путина, можно потерять всю Беларусь на всегда. После сфальсифицированных выборов прошлым летом было мало времени для действий. Сейчас его еще меньше.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске

23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс летел основатель Оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

После посадки самолета Протасевича и его девушку задержали. На родине ему грозит смертная казнь.

Экстренную посадку самолета власти Беларуси аргументировали тем, что на борту находится бомба.

Но в Швейцарии опровергли это, сообщив, что сообщение об угрозе взрыва было отправлено уже после разворота самолета в сторону Беларуси.

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Перевод: Лесь Дымань