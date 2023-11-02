Бербок убеждена, что Европейский совет в декабре пришлет поззитивный сигнал относительно членства Украины в ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок однозначно заявила о поддержке членства Украины в Европейском Союзе.

Как сообщает Reuters, в речи на конференции в Берлине Бербок назвала расширение ЕС геостратегической необходимостью, и отметила, что блоку необходимо продолжить внутренние реформы, чтобы иметь возможность функционировать с более чем 30 членами.

"Мы хотим видеть Украину членом нашего Европейского Союза", - сказала Бербок. - "Европейский Союз должен быть расширен. Это геополитическое следствие захватнической войны России против Украины".

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Это заявление прозвучало накануне решения, которое планируется принять на саммите лидеров ЕС 14-15 декабря в Брюсселе относительно официального начала переговоров о членстве Украины.

"Я убеждена, что Европейский совет в декабре пошлет такой сигнал", - сказала Бербок.

В то же время она подчеркнула необходимость проведения реформ в самом Евросоюзе перед расширением.

"Расширенный ЕС станет сильнее, если мы сделаем то, что так долго колебались, - пересмотрим и переосмыслим то, как функционирует наш союз", - сказала она.

Вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление нашей страны в Евросоюз, Украина получила статус кандидата на членство. В то же время украинская власть должна внедрить ряд реформ. Европейская сторона сообщала, что по состоянию на июнь выполнены две из семи рекомендаций для членства.

Европейская комиссия 8 ноября выпустит отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз с рекомендацией о начале переговоров с Украиной и Молдовой. В то же время некоторые государства опасаются, что ЕС будет пополнен новыми членами, но без дальнейших шагов к реформе и без какого-либо последовательного плана эффективного функционирования.

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