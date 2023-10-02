Западные друзья будут поддерживать украинское государство на пути евроинтеграции, пообещала глава МИД Германии.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что в будущем Европейский Союз расширится до украинского города Луганск, который пока находится под контролем РФ.

Западные партнеры и друзья будут поддерживать Киев на пути евроинтеграции, рассказала глава немецкого МИД в столице Украины во время общения с журналистами, сообщает "Европейская правда". Министр добавила, что наше государство на фоне ужасной агрессии со стороны России способно проводить реформы, которые впечатляют.

"Будущее Украины - в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы, и вскоре оно расширится от Лиссабона до Луганска. С каждым селом, с каждым метром, который освобождает Украина, с каждым метром, где она спасает своих людей, она также расширяет свой путь в ЕС", - сказала Бербок.

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Стоит отметить, что Бербок прибыла в Киев, чтобы принять участие в неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза.

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После того, как президент Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление нашей страны в Евросоюз, в ЕС предоставили Украине статус кандидата на членство.

Для того, чтобы стать членом ЕС украинская власть должна внедрить ряд реформ. Европейская сторона сообщала, что по состоянию на июнь 2023-го выполнены две из семи рекомендаций для членства.

В конце сентября президент Европейского парламента Роберта Мецола говорила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз официально должны начаться до конца этого года.

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