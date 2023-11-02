ХАМАС находится в списке террористических организаций ЕС с 2001 года, но до сих пор продолжал ограниченно действовать в Германии.

Германия официально запретила деятельность радикальной исламской террористической организации ХАМАС, а также палестинской сети Samidoun. Об этом заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, сообщает Spiegel.

Запрет последовал за объявлением трехнедельной давности: через несколько дней после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете деятельности двух организаций.

Отмечалось, что ХАМАС находится в списке террористических организаций ЕС с 2001 года, но продолжал ограниченно действовать в Германии.

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Samidoun также действует в Германии под названиями "HIRAK – палестинское молодежное молодежное движение (Германия)" и "Hirak e.V.". Samidoun называет себя "сетью солидарности палестинских заключенных". По оценке органов безопасности, сеть тесно связана с радикальной палестинской организацией PFLP (Народный фронт освобождения Палестины). Представители Samidoun отметили атаку ХАМАС на Израиль раздачей сладостей в Берлине.

"Проведение спонтанных "торжеств" здесь, в Германии, в ответ на ужасные террористические атаки ХАМАСа против Израиля демонстрирует антисемитское, бесчеловечное мировоззрение группы особенно отвратительным образом", - сказалf Фезер. - Антисемитизму не место в Германии. Мы будем бороться с ним всеми формами и всеми средствами правового государства".

Согласно информации Федерального министерства внутренних дел, запрет на деятельность должен стать следующим шагом для предотвращения любой деятельности в Германии. Офис по защите конституции предполагает, что в Германии около 450 сторонников ХАМАС. Количество последователей Samidoun неизвестно, но, вероятно, оно намного ниже. Наблюдатели предполагают, что активистов несколько десятков.

Атака ХАМАС на Израиль

7 октября террористы ХАМАС нанесли массированный удар по израильской территории. Также боевики вторглись в приграничные населенные пункты Израиля, убили многих людей и захватили заложников.

Армия обороны Израиля пошла в наступление, вытеснив террористов со своей территории. Сейчас своей военной целью ЦАХАЛ считает полное уничтожение ХАМАС.

В то же время после полного поражения США и их союзники рассматривают возможность разместить в Секторе Газа многонациональные миротворческие силы.

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