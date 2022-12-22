На видео попала тренировка, во время которой военные отражали наступление врага.

Министерство обороны Великобритании показало тактические тренировки с боевой стрельбой, которые проходят украинские новобранцы с британской армией.

Видео опубликовали в Twitter ведомства. Отмечается, что на тренировках отрабатывали отражение наступления врага.

"Для успеха необходима командная работа, украинских новобранцев учат работать вместе в бою, чтобы одержать победу над врагом. Посмотрите, как эти новобранцы отражают наступление врага на тактических тренировках с боевой стрельбой на снегу с британской армией в этом месяце", – написали в Минобороны Великобритании.

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Обучение украинских военных в Британии

Как ранее сообщал УНИАН, Великобритания значительно расширит программу подготовки украинских военных, так, чтобы она предусматривала обучение десятков тысяч солдат. Как известно, 6 июля первая ротация украинских военных прибыла в Великобританию для учений.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что обучение в Великобритании до конца года завершат почти 10 тыс. украинских военных.

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