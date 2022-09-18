Эксперт прогнозирует, что это будет обручальное кольцо и серьги с жемчужинами.

У королевы Великобритании Елизаветы II была огромная коллекция украшений, однако похоронят ее лишь в двух очень скромных, но важных для нее украшениях.

Как пишет издание Мirror, глава отдела коммуникаций в Совете по природным бриллиантам Лиза Левинсон прогнозирует, что королеве наденут лишь два украшения в ее последний путь.

"Ее Величество - невероятно скромная женщина в душе, которая вряд ли будет одета во что-либо, кроме простого валлийского золотого кольца и пары жемчужных сережек", - сказала она.

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Левинсон добавила, что, вероятно, кольцо королевы, которое принц Филипп вручил ей в день помолвки, будет передано их дочери принцессе Анне.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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