В минобороны страны сообщили, что белорусские силовики взяли под охрану мосты, переезды, железнодорожные пути.

Министерство обороны Беларуси заявило о начале ротации подразделений своих вооруженных сил на белорусско-украинской границе.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная пресс-службой минобороны Беларуси.

Также в минобороны страны сообщили, что белорусские силовики взяли под охрану мосты, переезды, железнодорожные пути. Также уже оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.

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Участие Беларуси в войне против Украины

С первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину Александр Лукашенко дал Путину территорию страны как военный полигон. Именно из Беларуси двинулись первые танки оккупантов на север Украины.

Сейчас российские оккупанты используют воздушное пространство Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам.

Беларусь ремонтирует для оккупантов разбитую военную технику, служит "хабом" для переброски техники для усиления сил оккупантов в Украине, а также позволила разместить у себя иранские дроны.

По мнению аналитиков, угроза со стороны Беларуси будет храниться до конца года.

При этом Минобороны Беларуси публикует фотографии и видео прибытия российских военных, которых население Беларуси якобы встречает "хлебом-солью". Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск.

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