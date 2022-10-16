Украина могла бы получить 200 танков Leopard 2 / фото ua.depositphotos.com

Украина просит Германию создать "европейский танковый альянс", что позволило бы передать Украине 200 танков Leopard 2.

Об этом рассказал уходящий с должности посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в интервью Die Welt.

"Мы просим канцлера Олафа Шольца создать европейский танковый альянс. С десяток стран имеют 2000 танков Leopard 2. Если каждая из этих стран передаст Украине примерно 10% от этого, мы сможем создать целую армию из 200 и более танков, чтобы быстрее освободить оккупированные территории", - сказал Мельник.

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По его словам, поставки бронетехники являются одним из приоритетов военной помощи для Украины.

"Нам сейчас нужно все, что можно быстро доставить: танки Leopard-2, БМП Marder, еще больше артиллерии и больше боеприпасов", – сказал он.

Также украинский дипломат подчеркнул, что Украине нужны долгосрочные обязательства Германии относительно того, как будет продолжаться военная поддержка в ближайшие годы – особенно для ВМС и ВВС.

"Потому что немецкие корабли, корветы, фрегаты и подводные лодки – лучшие в мире. То же самое касается воздушных сил. Все приходится заказывать на годы вперед, потому что такую тяжелую военную технику долго ждут. Это мое последнее обращение к нынешнему правительству Германии", - добавил Мельник.

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Передача Германией танков для Украины

В ФРГ 23 сентября не смогли проголосовать за предложение Оппозиционного блока ХДС/ХСС по поставкам танков и другой бронетехники Украине. Коалиция и члены "левой" фракции выступили против.

По словам министра обороны Германии Кристине Ламбрехт, Берлин договорился с членами НАТО не отправлять танки Украине "в одностороннем порядке".

"Это очень опасная война. Мы поддерживаем Украину. Мы делаем это таким образом, чтобы не доводить ситуацию до состояния войны между Россией и НАТО, потому что это было бы катастрофой", — объяснил отказ поставлять танки Украине Олаф Шольц.

Только 9 октября Ламбрехт сообщила, что Украине передадут 100 обещанных танков от ФРГ, которые находятся в Греции и Словакии. Их предоставят в рамках круговых поставок.

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