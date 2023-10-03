В Администрации США работают над соглашением с Конгрессом.

Администрация президента США Джо Байдена уверяет, что, несмотря на растущее количество республиканцев в Конгрессе, военная помощь Украине будет продолжаться, пишет американское издание Axios со ссылкой на четыре источника - официального представителя США, двоих европейских дипломатов, занимающих высокие должности, и источник, непосредственно знакомый с деятельностью Байдена.

По словам источников. действия администрации направлены на ослабление беспокойства относительно того, что оппозиция Республиканской партии сможет помочь кремлевскому диктатору Владимиру Путину в его стремлении захватить Украину.

Сообщается, что с целью информирования об этом союзников, Байден и государственный секретарь США Энтони Блинкен планируют позвонить по телефону нескольким своим коллегам в Европе.

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До этого представители администрации Байдена на разных уровнях общались со своими коллегами в Европе и в государствах-членах НАТО.

Как отметил европейский дипломат, у Байдена уверяют, что работают над соглашением с Конгрессом, которое позволит продолжать военную помощь Украине.

Байден призвал республиканцев поддержать помощь Украине

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден призвал спикера Кевина Маккарти и республиканское большинство в Палате представителей поддержать предоставление помощи Украине.

Байден отметил, что "американцы - ответственная нация", и призвал конгрессменов "действовать соответственно".

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