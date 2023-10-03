Президент США отметил, что "американцы - ответственная нация", и призвал конгрессменов "действовать соответственно".

Президент США Джо Байден призвал спикера Кевина Маккарти и республиканское большинство в Палате представителей поддержать предоставление помощи Украине. Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Спикер Маккарти и большинство республиканцев Палаты представителей должны сдержать свое слово и обеспечить поддержку, необходимую для помощи Украине в ее защите", - заявил Байден.

Президент США также отметил, что "американцы - ответственная нация", и призвал конгрессменов "действовать соответственно".

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Помощь Украине от США - что происходит

Как сообщал УНИАН, 30 сентября американский Конгресс приняли резолюцию о временном финансировании правительства США. Однако, в него не включена помощь Украине. В МИД Украины призвали не паниковать по этому поводу, поскольку вскоре будет принят полноценный бюджет.

Джо Байден заявил, что США нельзя допустить остановку поддержки Украины, а глава Пентагона Ллойд Остин призвал увеличить финансирование. Более того, Пентагон в своем письме, которое публикует Associated Press, предупредил Конгресс США, что у него заканчиваются деньги на замену оружия, которое США отправили в Украину. В частности, США полностью исчерпали возможности долгосрочного финансирования Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

На днях спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти поставил ультиматум для продолжения помощи Украине. Он отметил, что на американской границе умирает больше граждан его страны, чем на войне в Украине. Поэтому, перед тем как помогать Украине, нужно обеспечить безопасность границ США.

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