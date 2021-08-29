Экс-министр внутренних дел Афганистана отметил, что Фавад Андараби своими песнями "просто доставлял радость этой долине и ее жителям".

Представители радикального движения "Талибан" расстреляли известного афганского музыканта Фавада Андараби, выступавшего против исламистского движения.

Об этом сообщает Times Now.

Убийство произошло в Андарабе (провинция Баглан) в субботу, 28 августа. Талибы вывели мужчину из собственного дома и расстреляли.

Бывший министр внутренних дел Афганистана Мохаммад Масуд Андараби написал в Twitter, что Фавад Андараби своими песнями "просто доставлял радость этой долине и ее жителям".

"Как он здесь пел, "наша прекрасная долина... страна наших предков" не подчинится жестокости Талибана", – написал экс-министр.

Ранее стало известно, что талибы решили запретить публичное исполнение музыки в стране.

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Захват талибами Афганистана, эвакуация беженцев

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение "Талибан" стало захватывать города в стране. После того как талибы зашли в Кабул тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана.

Вопреки обещаниям соблюдать права женщин боевики "Талибана" уже запретили им работать и обязали оставаться дома.

Сообщалось, что движение "Талибан" запретит эвакуацию иностранных граждан из Кабула после 31 августа, а также требует, чтобы эвакуационная миссия иностранных военных в Афганистане завершилась до 31 августа.

В результате взрывов возле аэропорта в столице Афганистана Кабуле погибли более 100 человек.

Автор: Денис Прядко