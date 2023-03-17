Кроме того, член парламента Молдовы прокомментировал заявления о покушении на лидера непризнанной ПМР.

Решение приднестровского вопроса возможно только после победы Украины в войне с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре Украина-Одесса сообщил член Постоянной комиссии по вопросам национальной безопасности, обороны и общественного порядка Парламента Республики Молдова Андриан Кэптонар. "Мы думаем, что приднестровский конфликт можно решить только мирным способом, но это возможно только после победы Украины в этой кровавой войне против фашистской России. Горячие головы в ПМР очень боятся такого сценария, на данный момент мы наблюдаем, что приднестровцы очень не хотят, чтобы разрешился какой-то конфликт с Украиной, в частности, боятся ВСУ", - сказал политик.

По его словам, если гипотетически представить, что Украина зайдет в Приднестровье без согласования с Молдовой, то Украина сразу становится страной-агрессором. При этом Кэптонар отметил, что такая инициатива Украины в определенном смысле была бы понятной, потому что со стороны непризнанной ПМР идет соответствующая угроза.

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Он также прокомментировал сообщение, которое на прошлой неделе тиражировали российские СМИ, якобы о предотвращении покушения на убийство "президента" Приднестровья Вадима Красносельского. "Покушение на Красносельского - это клоунада. Не было никакого покушения, тут нечего больше сказать", - акцентировал Кэптонар.

Ситуация в Приднестровье

Как известно, правительство Молдовы де-факто не контролирует Приднестровье с 1992 года.

Новый премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что его необходимо демилитаризовать. Также он призвал не игнорировать опасность того, что Россия ведет в Республике гибридную войну.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина всегда будет готова помочь Молдове в разрешении ситуации с Приднестровьем.

На прошлой неделе российские медиа заявили, что в ПМР предотвратили покушение на "президента" Приднестровья Вадима Красносельского и что в этом есть "украинский след".

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