Это одна из немногих возможностей для Путина продемонстрировать силу, говорят аналитики.

Во вторник, 4 июля, в Нью-Дели пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Он станет первой встречей российского диктатора Владимира Путина с лидерами Китая и Индии Си Цзиньпином и Нарендрой Моди после мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Как пишет AP со ссылкой на аналитиков, для лидера Росйской Федерации этот саммит как никогда важен на фоне последних событий в стране.

"Эта встреча ШОС – действительно одна из немногих глобальных возможностей для Путина продемонстрировать силу", – говорит Майкл Кугельман, директор Института Южной Азии Центра Вильсона.

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Лично для Путина саммит предоставляет возможность продемонстрировать, что он контролирует ситуацию после бунта Пригожина, считают эксперты. В то же время ключевым приоритетом для Индии, принимающей саммит, является балансирование ее связей с Западом и Востоком. Прогнозируют, что на саммите Индия будет отстаивать собственные интересы: говорить о борьбе с "трансграничным терроризмом" со стороны Пакистана и территориальных спорах с Китаем. Пекин в свою очередь постарается представить себя на саммите как глобальную силу.

"Путин захочет заверить своих партнеров в том, что он все еще руководит делом, и не оставит никаких сомнений в том, что вызовы его правительства преодолены. ... Китай и Россия пытаются превратить ШОС в антизападную группировку, а это не вписывается в независимую внешнюю политику Индии", – говорит Танви Мадан, старший научный сотрудник Института Брукингса.

Саммит ШОС 2023 в Нью-Дели - что надо знать

ШОС - межправительственная международная организация, образованная 15 июня 2001 года в Шанхае (КНР). В настоящее время в ШОС входят 8 стран – Казахстан, Кыргызстан, Китайская Народная Республика, Пакистан, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Индия. Последние присоединилась в 2017 году и в этом году принимает саммит ШОС в своей столице. Саммит будет проходить в онлайн-формате (прошлогодний проходил в узбекском Самарканде и российский диктатор Владимир Путин присутствовал лично). Ожидается, что на мероприятии будет утверждено принятое в прошлом году решение о присоединении к ШОС Ирана.

Ни одна из стран-членов ШОС не поддержала резолюции ООН, в которых была осуждена российская военная агрессия против Украины. Китай неоднократно заявлял о стремлении выступить посредником между странами с целью мирного урегулирования. В частности, Пекин предложил свой мирный план (он был поддержан Россией, Запад и Украина поддержки не выразили). Индия неоднократно призывала к мирному разрешению конфликта, но в то же время усиливала сотрудничество со страной-агрессором.

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