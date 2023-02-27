Михаил Подоляк уверен, что Китай - это вторая большая глобальная проблема.

Если Китай передаст оружие России, то этот вопрос перейдет в высшую международную плоскость.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что Китаем займутся США, страны Евросоюза и другие глобальные игроки.

"Про Китай это серьезный вопрос и мне кажется очень странно это выглядит, потому что Украина в рамках того же международного права, которое Китай в том числе упоминает в этом документе своем о 12 пунктах. Украина защищает свою территорию, делает это юридически корректно и согласно этому международному праву. Россия атакуя территорию суверенного государства нарушает международное право и любая помощь ей - это тоже нарушение международного права. Я не могу понять, зачем это делать, если ты и так имеешь хорошие экономические и политические позиции, тем более возросшие позиции опять же разменяться на то, чтобы передать снаряды или ракеты какие-то Российской Федерации", - сказал он.

Подоляк считает, что Китай - это не проблема уже Украины точно так же, как ядерное оружие России.

"Китай - это глобальная составляющая, это по сути перераспределение влияния в мире и если позиция Китая достаточно токсична будет, то наверное на это должны реагировать Евросоюз и Соединенные Штаты. Разлом наступил, то есть нужно расставить точки над "і". Либо точки над "і" будут расставлены правильно и все-таки будут зафиксированы три вещи. Первое это то, что международное право работает, второе - то что правило надо соблюдать, иначе будет наказание, независимо от твоего желания, веса, объема техники и экономики. И третье - демократии не могут проигрывать, иначе тогда у нас будет везде авторитарная система, которая будет ломать людей или внутренних или на внешних рынках. Вот эти три составляющие на кону стоят безусловно", - заявил советник.

Он уверен, что Китай - это вторая большая глобальная проблема.

"Если можно позволить Китаю нарушать точно так же правила, как Россия. Если какая-то страна без относительно Китая например начинает передавать России технику, значит надо как-то агрессивно на это реагировать в хорошем смысле слова агрессивно. То есть надо все-таки не позволить разрушить определенный глобальный каркас безопасности. Ну не можешь ты нарушая международное право поддержать другую страну, которая ведет агрессивную войну, которая запрещена этим международным правом. Необходимо правильно расставлять акценты. Мне кажется, что здесь вопрос диалога между Китаем, Соединенными Штатами, Евросоюзом и другими странами. Необходимо чтобы Китай все-таки держался той позиции, которую он абсолютно внятно проявляет в течение года - нейтралитет", - добавил Подоляк.

Война в Украине и позиция Китая

В течение всего 2022 года в иностранной прессе появлялись сообщения о том, что Китай, вероятно, помогает России обходить западные санкции, поставляя микрочипы и другие товары двойного назначения.

В январе 2023 года появилась информация о том, что Китай начал поставлять России военные товары нелетального типа – бронежилеты и каски.

В феврале 2023 годаофициальные лица США впервые заговорили о планах Китая начать поставки летального оружия в Россию. О недопустимости таких поставок китайцев предупредил президент США Джо Байден, а также генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Пекине все обвинения отрицают.

26 февраля 2023 года стало известно о том, что согласно новым разведданным США, власти Китая рассматривают возможность отправки в Россию артиллерии и боеприпасов для войны против Украины.