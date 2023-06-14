Когда ребенка срочно госпитализировали, температура его тела была всего 26,8 C, он был почти при смерти из-за пыток, которые терпел несколько месяцев.

В Австрии мать пытала 12-летнего сына. Она запирала его в маленькой собачьей клетке, держала мальчика на холоде и морила голодом.

За эти действия 32-летняя женщина находится под следствием. Ее дело приобрело общественнный резонанс и вызвало волну возмущения в стране в последние несколько дней, хотя полиция задержала ее еще в ноябре 2022 года, передает Би-би-си.

Полиция задержала женщину после того, как работник социальной службы забил тревогу. В полицию обратился и отец ребенка, который живет отдельно.

Видео дня

Представитель полиции провинции Нижняя Австрия Йоханн Баумшлагер рассказал, что мальчика нашли в коматозном состоянии, с температурой тела всего 26,8 C, он был почти при смерти из-за пыток, которые испытывал несколько месяцев. После этого ребенка срочно госпитализировали, а его мать арестовали.

Как уточнил Баумшлагер, мать подозревают в том, что она ежедневно по несколько раз обливала сына холодной водой и на несколько часов открывала окна квартиры, когда на улице был мороз.

Он отметил, что физически ребенок уже восстановился, но его психологическое здоровье оставляет желать лучшего.

Случаи пыток детей в Украине

Зимой в Киеве правоохранители задержали недобросовестных воспитателей, которые совершали психологическое и физическое насилие над детьми, считая это правильными "методами" воспитания.

А в мае стало известно, что жителю Никополя Днепропетровской области, который пытал и держал на цепи 5-летнего пасынка, сообщено о подозрении. По данным следствия, мужчина в течение месяца пытал мальчика, с которым совместно проживал в квартире.

Вас также могут заинтересовать новости: