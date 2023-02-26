Тем временем беларуский диктатор Александр Лукашенко продолжает подыгрывать российской пропаганде, а также готовится помочь России и Китаю в уклонении от санкций.

Российский президент Владимир Путин не показывает никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс в отношении своих заявленных максималистских целей в войне, которые включают "нейтралитет" и "демилитаризацию" Украины, а также де-факто смену режима в Киеве.

Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW). Между тем, белорусский диктатор Александр Лукашенко объявил о планах посетить Китай с 28 февраля по 2 марта и встретиться с Си Цзиньпином для подписания соглашений о торговле, инвестициях, масштабных совместных проектах и других вопросах.

"Александр Лукашенко планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином, чтобы, возможно, помочь России и Китая в уклонении от санкций на фоне сообщений о том, что Пекин всерьез рассматривает возможность отправки Москве летальной помощи", - отмечают аналитики.

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В ISW добавляют, что Китай может попытаться использовать соглашения с Беларусью, чтобы скрыть нарушение санкций.

В то же время Лукашенко подыграл информационной операции Кремля по Приднестровью, ложно заявив, что открытие приднестровского фронта будет в интересах Запада. Он утверждал, что Украина понесет большие потери, если откроет второй фронт войны, но Запад стремится победить как Россию, так и оккупированное Россией Приднестровье.

"Заявления Лукашенко подтверждают более широкую информационную операцию Кремля, которая рисует Россию как воюющую с Западом, а не с Украиной", - пишет ISW.

Тем временем, российские официальные лица и пропагандисты продолжают утверждать, что именно помощь Запада Украине в противостоянии незаконному вторжению России якобы затягивает войну, а не стремление России к реализации своих максималистских целей.

Война в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в ISW заявили, что в Кремле не комментировали первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, предположительно из-за того, что Россия не смогла достичь ни одной из заявленных целей и не имела значительных территориальных достижений с июля 2022 года.

Между тем, стало известно, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал свой визит в КНР ради встречи с главой китайского государства Си Цзиньпинем после публикации "мирного плана" об урегулировании "украинского кризиса" со стороны МИД Китая. свой визит Лукашенко планирует с 28 февраля по 2 марта.

А президент Украины Владимир Зеленский допускает вторжение России в одну из стран НАТО, поскольку лидеру РФ Владимиру Путину нужно будет показывать "успехи" своему народу. Он также отмечает, что отказ от поддержки Украины со стороны западных партнеров приведет к Третьей мировой войне.

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