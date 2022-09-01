Великобритания обучит австралийских моряков-подводников в рамках сотрудничества стран-участниц нового блока AUKUS, в который также входят США и Великобритания. Австралия намерена пополнить свой флот атомными подлодками.
Об этом сообщает Bloomberg.
Сроки обновления военно-морских сил страны пока неизвестны. Пока что власти Австралии работают над тем, чем можно заменить подводные лодки класса "Коллинз", которые вывели из эксплуатации, до передачи атомных подлодок.
Кроме того, Австралия ожидает фрегаты класса "Хантер", но строительство новых кораблей затормозилось из-за пандемии коронавируса, которая нарушила логистические цепочки.
По мнению союзников страны по AUKUS считают, что обновление австралийского флота повысит военные возможности страны, но это произойдет к 2040 году. Австралия является одним из ключевых военно-политических партнеров США в Тихоокеанском регионе. Канбенрра может оказать поддержку Вашингтону на фоне нестабильных отношений с Пекином.
Как ранее сообщал УНИАН, 17 августа стало известно, что на территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". В них примут участие Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и другие страны.
Аналитики отметили, что участие индийских военных в российских учениях в разгар войны в Украину подтверждает дружеские связи Нью-Дели с Москвой, несмотря на укрепление стратегического партнерства с США.