Власти Австралии намерены закупить атомные подводные лодки и фрегаты класса "Хантер".

Великобритания обучит австралийских моряков-подводников в рамках сотрудничества стран-участниц нового блока AUKUS, в который также входят США и Великобритания. Австралия намерена пополнить свой флот атомными подлодками.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сроки обновления военно-морских сил страны пока неизвестны. Пока что власти Австралии работают над тем, чем можно заменить подводные лодки класса "Коллинз", которые вывели из эксплуатации, до передачи атомных подлодок.

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Кроме того, Австралия ожидает фрегаты класса "Хантер", но строительство новых кораблей затормозилось из-за пандемии коронавируса, которая нарушила логистические цепочки.

По мнению союзников страны по AUKUS считают, что обновление австралийского флота повысит военные возможности страны, но это произойдет к 2040 году. Австралия является одним из ключевых военно-политических партнеров США в Тихоокеанском регионе. Канбенрра может оказать поддержку Вашингтону на фоне нестабильных отношений с Пекином.

Как ранее сообщал УНИАН, 17 августа стало известно, что на территории России с 30 августа по 5 сентября пройдут военные учения "Восток-2022". В них примут участие Китай, Индия, Беларусь, Таджикистан, Монголия и другие страны.

Аналитики отметили, что участие индийских военных в российских учениях в разгар войны в Украину подтверждает дружеские связи Нью-Дели с Москвой, несмотря на укрепление стратегического партнерства с США.

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