Расмуссен покидает пост генсека НАТО в связи с завершением срока полномочий
11:24, 26 сентября 2014Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен покидает штаб-квартиру альянса в связи с завершением срока пребывания на этом посту.
REUTERS
Как сообщает пресс-служба НАТО, в пятницу, 26 сентября, Расмуссен попрощается с ближайшими сотрудниками и членами международного секретариата, гражданскими и военными, и возложит венок к Мемориалу воинам, павшим в операциях НАТО.
Перед отъездом из штаб-квартиры он также примет участие в прощальной встрече с Североатлантическим советом.
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Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, был 12-м генсеком НАТО и заступил на эту должность 1 августа 2009 года.
С 1 октября должность генсека НАТО займет Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии.
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