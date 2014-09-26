Расмуссен покидает пост генсека НАТО в связи с завершением срока полномочий

Как сообщает пресс-служба НАТО, в пятницу, 26 сентября, Расмуссен попрощается с ближайшими сотрудниками и членами международного секретариата, гражданскими и военными, и возложит венок к Мемориалу воинам, павшим в операциях НАТО.

Перед отъездом из штаб-квартиры он также примет участие в прощальной встрече с Североатлантическим советом.

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Расмуссен, бывший премьер-министр Дании, был 12-м генсеком НАТО и заступил на эту должность 1 августа 2009 года.

С 1 октября должность генсека НАТО займет Йенс Столтенберг, бывший премьер-министр Норвегии.