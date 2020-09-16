Представитель Госдепартамента США Андреа Калан: Беларусы должны иметь возможность определять свой путь без угроз, насилия и вмешательства со стороны своих могущественных соседей

Что произошло с гражданином США, который попал в тюрьму в Минске, какие шаги Госдепартамент США предпринимает для освобождения политзаключенных в Беларуси, поддерживают ли американские власти Тихановскую и какова роль России, США и Евросоюза в урегулировании белорусского кризиса в интервью рассказала представитель Госдепартамента США Андреа Калан.

*Данный материал публикуется УНИАН в рамках сотрудничества с проектом «Пограничная ZONA». Автор проекта: Егор Куроптев.

Какова на данный момент позиция Госдепартамента по общей ситуации в республике Беларусь?

Позиция США совершенно ясная: правящий режим в Беларуси должен слушать голос народа. Выборы 9 августа не были свободными, не были честными и не были справедливыми. Весь мир это видит и, что более важно, народ Беларуси это видит. Беларусы, которые протестуют уже больше месяца, просто хотят реализовать свои права на мирные собрания и свободу слова.

США считают, что народ Беларуси должен иметь возможность определять свой путь без угроз, насилия и вмешательства, в том числе, со стороны своих могущественных соседей.

Госсекретарь Помпео очень четко сказал, что насилие и жестокость в отношении мирных протестующих должны немедленно прекратиться. Все незаконно заключенные, включая гражданина США Виталия Шклярова, должны быть немедленно отпущены.

Гражданин США Виталий Шкляров сидит в тюрьме в Беларуси уже почти два месяца. Я читал, что у него сломан палец, что у него температура более 39 градусов… Что США делают для его освобождения?

Во всем мире наивысшим приоритетом Госдепартамента США является безопасность американских граждан. Где бы они не были. Мы следим за ситуацией в Беларуси. Следим за ситуацией с Виталием. Наши дипломаты в очень тесном контакте с его семьей и его адвокатами.

Вопрос простой: два месяца не получается вытащить человека из тюрьмы – Госдепартамент считает, что Лукашенко взял Виталия Шклярова в заложники?

Я не хотела бы это комментировать, но факт остается фактом, до сегодняшнего дня семь тысяч людей, мирных протестующих, студентов, журналистов были задержаны. Позиция США состоит в том, что всех незаконно заключенных, включая Виталия Шклярова, должны освободить.

Поскольку Виталий мой друг, вы могли бы сказать, что Госдепартамент сделает все возможное, чтобы он оказался дома?

Да, Госдепартамент делает все возможное, чтобы все незаконно задержанные были отпущены. Виталий Шкляров – гражданин США. Для нас нет ничего важнее, чем здоровье и благополучие наших граждан.

Что Госдепартамент предпринимает в связи с насилием, которое творится в Минске и других городах больше месяца? ЕС делает резкие заявления, говорит о санкциях. Что делают США?

Наша позиция проста: насилие и жестокость должны прекратиться. Нужно, чтобы беларусы могли свободно и мирно выразить свое мнение. Правительство Беларуси должно слушать голос народа, и США призывают правительство Беларуси начать диалог с гражданским обществом при содействии ОБСЕ.

По-моему, посол США был в Беларуси, были визиты замгоссекретаря США. Вы могли бы прокомментировать эти визиты, их результаты?

Да, замгоссекретаря США Стивен Биган недавно ездил по региону. Был в Вильнюсе, в Киеве, в Москве, в Вене. Встречался с партнерами в Европе. Также и наш посол в ОБСЕ и все в Госдепартаменте – мы работаем очень тесно, чтобы координировать наши следующие шаги с нашими европейскими партнерами.

Я должен уточнить. По ситуации в Беларуси видно, что США не так активны, как Евросоюз. Можно ли говорить, что Госдепартамент и Европа вместе и общими усилиями предпринимают все меры и шаги?

Безусловно, США работают очень тесно с нашими европейскими партнерами для выработки дальнейших шагов.

Но, напомню, что уже с 1996 года существуют санкции против руководства Беларуси, включая Лукашенко. По-моему, сейчас шестнадцать человек находятся под санкциями. И восемь государственных компаний. Дальнейшие шаги мы будем очень тесно обсуждать с нашими европейскими партнерами, чтобы все было скоординировано.

Новые санкции по текущей ситуации и насилию, которое имеет место в Беларуси, обсуждаются?

Мы обсуждаем все возможности с нашими партнерами. Нам нужно видеть, что насилие и жестокость против народа Беларуси остановилось немедленно.

США в свое время не признали режим Мадуро и признали лидером господина Гуайдо. Почему в Беларуси США не скажут прямо, что госпожа Тихановская является таким лидером?

Замгоссекретаря Биган встречался со Светланой Тихановской в Вильнюсе. Они много говорили о ситуации. США разделяют надежды Тихановской и народа Беларуси на то, чтобы народ сам выбрал свой путь, без вмешательства извне.

Признают ли США Лукашенко президентом?

Нам нужно, чтобы правящий режим начал диалог с Координационным советом. Мы сосредоточены на том, чтобы найти выход из сложившейся ситуации, нужно начать такой диалог при содействии ОБСЕ. Действующее правительство, включая Лукашенко, должны начать этот диалог, как можно быстрее, чтобы положить конец ситуации.

Егор Куроптев

«Пограничная ZONA»

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Егор Куроптев – российский медиа менеджер и журналист, с 2012 года живет в Грузии и освещает темы, связанные с грузино-российской войной. В 2017 году запустил авторский независимый телепроект в Грузии на русском языке "Пограничная ZONA". Цель проекта – продвижение евроатлантической интеграции страны, противодействие пропаганде и распространение правды для русскоязычной аудитории в Грузии, России, Украине и других странах о войне 2008 года, оккупации, войне в Сирии, аннексии Крыма и войне на востоке Украины.

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