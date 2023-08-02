Разговор был очень коротким.

Министерство иностранных дел Польши отреагировало на инцидент с белорусскими военными вертолетами, которые нарушили воздушное пространство страны. Ведомство выразило протест временному поверенному в делах Беларуси.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио RMF 24, Он добавил, что подобные вещи случаются в каждой стране.

По словам Яблонского, Варшава делает выводы и укрепляет охрану своей границы. В то же время союзники Польши были проинформированы о нарушении границы военными каналами.

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"Если бы не превентивные меры, такие как создание заграждения на границе, белорусских провокаций было бы десятки, если не сотни", - добавил Яблонский.

Он отметил, что разговор с белорусским дипломатом в МИД Польши был "очень коротким".

"Мы выразили решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства, а также с эскалацией действий против Украины, потому что Беларусь также является причастной к этой войне", - пояснил Яблонский.

Белорусской стороне были переданы и другие претензии. В частности, Польша отметила снижение уровня безопасности на границе из-за перемещения в Беларусь боевиков ЧВК "Вагнера" и попытки мигрантов незаконно пересечь белорусско-польскую границу.

"Мы против этого и будем защищаться", - подытожил заместитель главы МИД Польши.

Польско-белорусские отношения - последние новости

Отношения между странами в последние годы были не слишком хороши из-за волн мигрантов из РБ. Однако недавно ситуация начала обостряться.

В середине июля на фоне новостей о прибытии тысяч наемников ЧВК "Вагнера" в Беларусь в Госдуме РФ пригрозили, что задачей наемников может стать попытка перерезания Сувалкского коридора. Из-за этого Польша была вынуждена начать укреплять границу.

Во вторник, 1 августа 2023 года, два белорусских вертолета, участвовавшие в военных учениях у границы, нарушили воздушное пространство Польши.

В ответ на нарушение воздушного пространства страны министр обороны Польши Мариуш Блащак распорядился увеличить количество военных на границе и выделить дополнительные силы и средства, в частности боевые вертолеты. Также об этом инциденте сообщили в НАТО.

Соединенные Штаты Америки сразу заявили, что расценят любую атаку частной военной компании "Вагнер" на Польшу как нападение со стороны России.

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