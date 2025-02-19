Пока о реакции на них российского диктатора не известно, сообщил Макфол.

Экс-посол США в Российской Федерации Майкл Макфол сообщил, что администрация Соединенных Штатов Америки предложила России условия для перемирия в Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

По его данным, речь идет о таких условиях, как сохранение оккупированных территорий и отсутствие членства Украины в НАТО.

Кроме того, есть еще два условия, по словам экс-посла. Это - отсутствие американских военных в Украине, вывод американских военных из Европы, в том числе из прифронтовых государств, а также ослабление санкций.

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Макфол отметил, что реакции российского правителя Владимира Путина пока не было.

Переговоры по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, Путин и Трамп могут встретиться до конца февраля, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что для встречи Путина и Трампа нужна "определенная подготовка по линии МИД".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко раскритиковал переговоры между Россией и США в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), назвав их форумом для новых российских "ультиматумов". Он сказал, что абсурдно, когда Москва говорит о мире, убивая украинцев.

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