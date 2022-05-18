Татьяна Урбанская
Из-за российского шантажа в НАТО решили вступить еще две страны, полагает журналистка / фото ua.depositphotos.com

Осторожно, НАТО расширяется: к чему привела антиНАТОвская "стратегия" РФ

20:22, 18.05.2022
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​​​​​​​Одной из целей войны, развязанной в Украине, в Кремле называли ослабление влияния США и НАТО. К исходу третьего месяца "специальной операции" антиНАТОвская стратегия РФ привела к расширению Альянса непосредственно до российской границы. Правда, пока это не граница РФ с Украиной.

Если вначале марта 2022 года в МИД РФ настаивали, что среди целей "специальной военной операции" в Украине - устранение военной угрозы для России, которая "исходит с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО", то к середине мая 2022 года уже можно начинать пожинать плоды этой "стратегии". Шантаж НАТО в надежде заставить Альянс "вернуться к границам по состоянию на 1997 год", привел к тому, что 18 мая заявки на вступление в эту международную организацию подали Швеция и Финляндия.

Момент поистине исторический, учитывая, что Финляндия не вступала в военные блоки и придерживалась нейтралитета со времен Второй мировой войны, а Швеция была нейтральной более двух веков.

Широкомасштабное вторжение РФ в Украину - результат "политики умиротворения", полагает журналистка / фото УНИАН

Раздражающий шантаж

Жизнь в параллельной реальности, подпитываемой собственной пропагандой, мнимое величие и попытки говорить с "сильными мира сего" на равных, еще в прошлом году привели к тому, что Россия не придумала ничего лучше, чем начать шантажировать Запад.

В декабре 2021 года РФ "выкатила" цивилизованному миру ультиматум, который назвала "гарантиями безопасности". Мол, чтобы Россия чувствовала себя уверенно, Альянс, который на тот момент ни о чем таком и не думал, не только не должен принимать новых членов (в том числе Украину), но и вернуться к конфигурации сил по состоянию на 1997 год, то есть, вывести свои силы из Болгарии и Румынии. При этом в России отказались давать какие-либо гарантии ненападения на Украину. А российские пропагандисты все это обозначили так: Москва, мол, всерьез добивается перестройки основ архитектуры безопасности в Европе.

Весь мир после таких требований покрутил у виска. И хотя в Альянсе готовы были идти на некоторые уступки, к примеру, исключить долгосрочное размещение в Украине боевых подразделений и наземных ракетных систем, если РФ сделает то же самое, к сожалению, Кремль от своих бредовых идей не отказался. Результатом "политики умиротворения" стало широкомасштабное вторжение России в Украину.

Отдельно стоит напомнить, что в первые дни и даже недели Запад не особо верил в то, что Украина сумеет дать РФ отпор. В конце февраля, когда российские войска штурмовали Киев, в НАТО предельно ясно давали понять, что Альянс не хочет войны с Россией. И только если российское вторжение перерастет в долговременную оккупацию, можно будет поддержать украинское партизанское движение. Впрочем, несмотря на это, заслуженно получив по зубам от ВСУ, в России делают "хорошую мину" и продолжают рассказывать, что их "вторая армия мира", конечно же, воюет не с какими-то украинцами, а с самыми что ни на есть лучшими НАТОвскими вояками.

Из-за РФ страны Запада взялись за серьезное военное планирование, отметила журналистка / фото REUTERS

Обратный эффект

Ирония ситуации в том, что России действительно удалось добиться "перестройки основ архитектуры безопасности в Европе". Развязав большую войну в Украине, Москва заставила заняться серьезным военным планированием всех западных соседей (кроме Беларуси). Как результат, Финляндия и Швеция, как было сказано выше, уже подали заявки на присоединение к Североатлантическому альянсу.

Финский министр государственной собственности и отношений с ЕС Тютти Туппурайнен в эфире одного из телеканалов заявила, что желание Финляндии вступить в НАТО "является одним из последствий" вторжения Владимира Путина в Украину, уточнив, что "в угрозах Путина нет ничего нового".

"Финны посчитали, что если провал в Украине заставит Владимира Путина искать выход, то он, скорее, нападет на них, чем на страны Балтии, которые, будучи членами НАТО, находятся под защитой американского "зонтика". Шведы, в свою очередь, поняли, что если Владимир Путин развяжет конфликт с Финляндией, то они неизбежно будут втянуты в эту войну, потому что вооруженная Россия окажется у них на пороге", - отметил в своей колонке в одном из западных СМИ депутат Европарламента Бернар Гетта.

Одновременно страны Балтии и Польша попросили Альянс значительно расширить военное присутствие на их территориях.

Как пишет The Washington Post, в совместном предложении говорится, что нельзя исключать "прямую военную агрессию России против союзников по НАТО", поэтому предлагается направить в каждую из стран воинский контингент численностью до 20 тысяч человек.

Более того, по информации Bloomberg, в новой стратегии НАТО, которую примут в июне, Альянс может обозначить РФ как "непосредственную угрозу".

Напомним, действующую концепцию НАТО утвердили еще в 2010 году, и в ней говорится, что "Евроатлантический регион находится в состоянии мира", а Россия в документе называется "стратегическим партнером".

Заявку на вступление в НАТО Швеции и Финляндии должны поддержать 30 стран-членов блока, говорил Йенс Столтенберг / фото REUTERS

Точка еще не поставлена

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, теперь заявку Финляндии и Швеции должны поддержать 30 стран-членов. Ожидается, что это займет около двух недель.

На сегодня лишь Турция озвучила желание блокировать присоединение к Альянсу новых участников. Формальными причинами своего несогласия Анкара называет толерантность Швеции и Финляндии к курдским организациям и оппозиции, но неофициально известно, что таким образом Эрдоган хочет добиться от США уступок по другим вопросам - в частности, по приобретению американских истребителей. С большой долей вероятности, эта тема будет обсуждаться 18 мая на встрече министров иностранных дел Турции и США.

"Эта ситуация потребует вмешательства США, так как большая часть требований Анкары касаются не столько шведов или финнов, сколько американцев и их внешней политики последних шести лет. В идеале для Эрдогана - это встреча с Байденом, на которой они "все порешают". Мне это напоминает прошлогоднее желание Путина встретиться с американским лидером и все решить, как бы поговорить по душам, откровенно, прямо, по-стариковски", - отмечает аналитик-международник, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Аналитического центра "Украинский институт будущего" Илия Куса.

Но, судя по оптимистичным заявлениям руководства НАТО, они настроены искать компромисс. И если удастся договориться, то две новых страны смогут стать членами Альянса в течение нескольких месяцев, хотя традиционно этот срок - от 8 месяцев до года. Но такая спешка, опять же, вызвана угрозами со стороны России.

К слову, по словам вице-премьера по евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, если все случится именно так, то заявку Украины на вступление в НАТО (когда до нее дойдет дело), следует рассматривать также быстро.

РФ всеми силами пытается не признавать свой очевидный стратегический провал, полагает журналистка / фото REUTERS

Хорошая мина при плохой игре

Если еще совсем недавно Москва угрожала европейцам "наведением ракет" и даже демонстративно нарушала их воздушное пространство, то накануне подачи заявки на вступление в НАТО Финляндией и Швецией, президент РФ Владимир Путин на саммите Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил, что присоединение этих стран к Альянсу… не создает угрозу для России.

"У России нет проблем с этими государствами. Непосредственной угрозы в расширении НАТО за счет этих стран для России не создается", - сказал он.

При этом, по его словам, "расширение военной инфраструктуры на эти территории вызовет ответную реакцию".

А вот возможное присоединение к Альянсу, вслед за Финляндией и Швецией, Украины, в России "вызывает опасение".

"Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в Альянсе, что несет огромные риски для всего континента", - заявил на днях пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Но у Украины нет претензий к России, - отмечает эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара. - Просто Россия временно незаконно удерживает украинские территории, признанные всем миром украинскими".

Простыми словами, сейчас в Кремле пытаются "забыть", что в 2014 году аннексировали украинский Крым, под соусом, "чтобы в Севастополе не было баз НАТО", а теперь говорят, что Украине в НАТО нельзя из-за "территориального спора".

Вместе с тем, Россия просто всеми силами пытается не признавать своего очевидного стратегического провала. Провала не только потому, что буквально за три месяца граница РФ с НАТО увеличивается на тысячу километров, Балтийское море оказывается под полным влиянием стран Альянса, а морская и сухопутная блокада Калининграда - вообще не вопрос, в случае необходимости. Провала еще и потому, что эта граница может увеличиться еще на более, чем две тысячи километров, за счет Украины.

Да, в разгар боевых действий Киев вряд ли будет заниматься темой присоединения к НАТО. Но дискуссию о присоединение к Альянсу стоит возобновить после победы.

К тому же, по словам советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича, если мысли об Украине в НАТО уже звучат во время войны, то это означает три вещи: НАТО оценило, чего стоит Украина, НАТО больше не боится России, США запускают соответствующую дискуссию относительно будущего быстрого присоединения Украины к Альянсу.

НАТОТурцияШвецияФинляндияНАТО и РоссияВладимир Путин
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