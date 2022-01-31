Письма Путину: почему ответ США о "гарантиях безопасности" мог понравиться России

США передали письменный ответ на ультиматум России о "гарантиях безопасности", отказав Кремлю в его "хотелках". Однако в Москве неожиданно сменили агрессивную риторику, решили сделать паузу и заговорили о "неспешности в выводах". УНИАН разбирался, не стала ли реакция Кремля слишком мягкой и что может стоять за молчанием Путина.

Письменный отказ США на ультиматум о "гарантиях безопасности" Россию, похоже, не удивил. Эксперты неоднократно отмечали, что, изначально выдвигая завышенные требования, в Кремле и не ожидали, что НАТО согласится вернуться к границам 1997 года, нарушит собственный устав, пообещав больше не расширяться на восток или действительно пообещает внеблоковый статус Украины, когда принимать такое решение может только она сама.

Но расчет, вероятно, был на хотя бы частичные уступки и продолжение переговоров для их достижения. На такую мысль наталкивает поведение россиян на недавней встрече в Женеве. С одной стороны, российская сторона бросалась резкими заявлениями вроде "НАТО должно собирать манатки", с другой стороны, в Кремле пожелали увидеть ответ и предложения США, изложенные в письменной форме.

"Письмо" было доставлено послом США в РФ на прошлой неделе. И, на удивление, не вызвало у Москвы вспышки гнева.

Смягчение позиций?

После получения письменного ответа, который, очевидно, не соответствовал высоким ожиданиям Кремля, в России неожиданно заявили, что не собираются идти на Украину войной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позитива пока мало, но спешить с оценками полученных "гарантий" не стоит: сначала документ должен изучить Владимир Путин.

Позже на сайте Кремля появился комментарий, что, по мнению президента РФ, "в изложенных документах не учтены принципиальные для РФ вопросы".

Когда американские журналисты спросили пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, интерпретируют ли США заявления РФ как потепление, ответ был неуверенным.

"Мы не знаем, играют ли русские в дипломатию", - ответила Псаки.

Но такая позиция России может объясняться несколькими факторами. Во-первых, сам по себе письменный ответ США в России считают большой победой. Мол, Вашингтону все-таки пришлось писать письма Путину и договариваться.

"Политический антураж для РФ может быть намного важнее самих достижений, - рассказала УНИАН директор программ безопасности Совета по внешней политике "Украинская призма" Анна Шелест. - Если посмотреть на всю логику заявлений в РФ, так всегда "нас не уважают". То, что Россия не интересна, воспринималось в Кремле как унижение. А сам факт звонков Путин-Байден - уже стало достижением. Для Путина это уже картинка, уже демонстрация мощи. Ничего себе, Москва с Вашингтоном решают будущее Украины в НАТО - вот это достижение! А отведут на 30 км вглубь Польши какие-то ракеты или нет - это второстепенно".

Во-вторых, письменный ответ США на российский ультиматум вполне мог содержать угрозы о последствиях, которые обязательно наступят в случае вторжения РФ в Украину. А если уж запад зафиксировал на бумаге такие намерения, вероятность их воплощения в жизнь – очень велика.

В-третьих, документ мог оставить России "калитку для торга" по направлениям, в которых заинтересованы и Москва, и Вашингтон. Собственно, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в продолжении диалога сегодня заинтересована не только Россия: "Перспективы для продолжения диалога есть. Это в наших интересах и в интересах американцев".

А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что отдельные предложения американцев показались Кремлю интересными: "Что касается содержания документа. Там есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам".

Поле для маневра

О чем именно идет речь? К примеру, Россия может быть заинтересована заключить с США новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом, в частности, говорил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в начале января в Женеве.

Еще одна тема, как предмет диалога – перезаключение ракетного договора. К примеру, New York Times, ссылаясь на источник, пишет, что "России открыли двери для переговоров об ограничениях по ядерному вооружению и возрождении договора о ракетах малой и средней дальности". К слову, именно ракетой, которая, по легенде, за пять минут долетит до Москвы, российский президент совсем недавно пугал россиян.

Правда, до сегодняшнего дня обсуждение этих вопросов не вызывало у РФ большого энтузиазма. Видимо, потому, что выйти по этим темам на компромисс – не сложно.

"По ракетам вообще не проблема выйти на компромисс. Пока РФ не размещает соответствующие системы США также не будут размещать… Просто Россию это не волнует. Они четко сказали, что их интересует лишь Украина и наше членство в НАТО, а не вопросы контроля над вооружением, ракеты и т.д.", - отмечает главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Николай Белесков.

"Позитивное для России - не всегда негативное для Украины или союзников, - допускает Анна Шелест. - В какой-то мере, сокращение вооружений тоже выгодно Российской Федерации… А если будет отвод хоть какого-то вооружения стран-членов НАТО, это всегда можно представить в позитивном ключе у себя - в России".

В любом случае, о чем бы не говорили США с РФ, продолжение переговоров снижает потенциал военной эскалации для Украины. Поэтому, по мнению Банковой, важно, чтобы диалог продолжался. В Офисе президента Украины также отмечают, что текст "письма" Путину, перед его отправкой в Москву, был согласован с Киевом, уверяют, что "зрады" там нет и заявляют, что ответ США "аргументированный и всеобъемлющий".

"Американская сторона координируется и с Украиной, и с другими европейскими партнерами, так что содержание западных контактов с Россией для нас понятно", - рассказал УНИАН советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Принуждение к миру по кремлевским правилам

Директор Центра международной безопасности, политолог Валерий Кравченко отмечает, что россияне уже заставили и НАТО, и США играть по своим правилам. И хотя в Альянсе сигнализируют о поддержке Украины, Грузии и Молдовы, о деэскалации ситуации на наших границах речь не идет.

"Война деклараций не имеет смысла. Происходит еще большее нагнетание", - говорит он.

Эксперт напоминает, что РФ последовательна в своих действиях – сначала ультиматум, потом переговоры, получение от Запада решительного "нет", а о следующих шагах мы узнаем очень скоро.

"Цель Кремля и заключалась в получении твердого "нет" от НАТО. Для того, чтобы реализовать силовой сценарий, в центре которого Украина, нужна была дипломатическая подводка", - считает Кравченко.

Противоположного мнения придерживается Николай Белесков, по словам которого Россия на самом деле боится ввязываться в полномасштабную войну с Украиной: "Они боятся и понимают все риски, связанные с эскалацией. Эта опция несет РФ риск с неизвестными последствиями. С другой стороны, от Байдена идут недвусмысленные сигналы о том, что в ближайшей перспективе шансы интеграции Украины в НАТО - не велики. Это заявление прекрасно слышат в Москве. Возможно, они считают, что стоит далее продолжать диалог и гипотетически выйти на какую-то приемлемую формулу. Но для этого и РФ должна отступить от своих максималистских требований".

В свою очередь, политолог-международник Максим Яли обращает внимание, что определенные действия России, озвученные на днях, уже можно считать ответом на "письма" Запада.

"На самом деле ответ Путина уже поступил. Им стало распоряжение правительства выработать механизм предоставления социальных выплат для жителей оккупированных территорий Украины, имеющих гражданства РФ… Такой шаг означает дальнейшую интеграцию фактических граждан Украины в пространство РФ", - отметил он.

Простыми словами, чем больше граждан Украины будут интегрированы в российское пространство, тем больше у Путина будет поводов для возможной военной агрессии.

"Реальный компромисс, который может удовлетворить требования Кремля, касается непосредственно Минских соглашений. Именно это интересует Кремль в ближайшее время. Если при помощи Франции (на днях Владимир Путин встречался с Эммануэлем Макроном) и США давление на украинскую власть заставит имплементировать политическую часть Минских соглашений, вопрос вступления Украины в НАТО отпадет сам собой. Это и есть реальная цель, которую преследует Путин. А нереалистичные требования были лишь начальными позициями для торгов", - считает Максим Яли.

Простыми словами, это был очередной раунд обсуждения позиций, но далеко не финал. А Украине в этой ситуации стоит следовать крылатому выражению – "хочешь мира – готовься к войне". Чем эффективнее мы используем время, которое у нас есть, чем сильнее укрепим свои позиции, тем больше шансов, что эскалации удастся избежать.

Анастасия Светлевская