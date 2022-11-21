В правительстве страны указали на необходимость помочь Киеву.

Норвегия поможет Украине закупить газ на зиму. Правительство страны предоставит финансирование в размере 195 миллионов долларов.

По данным Reuters, деньги являются частью пакета помощи в размере 10 миллиардов крон. Они должны поступить через Европейский банк реконструкции и развития.

"Важно направлять поддержку через авторитетную, международно признанную организацию, которая обеспечит эффективное и прозрачное использование финансирования", - заявил министр финансов Норвегии Трюгве Слагсволда Ведума.

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Позиция Норвегии по войне в Украине - что известно

Норвегия, как и многие другие старны Европы, оказывают посильную помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами. Так, правительство страны вместе с коллегами из Британии решили подарить Украине микродроны Black Hornet, предназначенные для разведки и определения целей на малых расстояниях.

8 сентября стало известно, что Осло предоставило Киеву 160 ракет Hellfire, пусковые средства, а также блоки наведения к ним. Кроме того, ВСУ получили приборы ночного видения.

2 октября Дания, Словакия, Норвегия и Германия подписали письмо о совместном взносе на производство словацких САУ Zuzana 2 для Украины. Страны обязались заплатить около 92 миллионов евро.

Уже 14 октября сообщили, что Осло купит для Украины около 17 тысяч боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм на 20 миллионов долларов. Кроме того, правительство выделило 400 миллионов норвежских крон британскому фонду, который занимается закупками военной техники для Киева.

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