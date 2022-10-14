Норвегия также приобретет зимнее снаряжение для украинских военных.

Норвегия планирует приобрести для Украины около 17 тысяч боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм на сумму 210 млн норвежских крон (20 млн долларов).

Об этом говорится на сайте правительства Норвегии.

"Потребность в военной поддержке Украины является существенной и критической. Эффективная артиллерия, включая достаточное количество боеприпасов, оказалась очень важной для защиты Украины от российского вторжения", – подчеркнул министр обороны Норвегии Бьерн Арильд Грамм.

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Как сообщается на сайте норвежского правительства, ранее Норвегия передала Украине артиллерийские системы и ракеты. Кроме того, государство выделило 400 млн норвежских крон британскому фонду, который координирует новые закупки военной техники для Украины. Именно из этой суммы и будут браться средства на приобретение новых боеприпасов.

"Правительство Норвегии также предложило пожертвовать Украине дополнительно 3 миллиарда норвежских крон в 2022 году. В эту сумму будет включено покупку зимней одежды и зимнего снаряжения для украинских сил на сумму 250 миллионов норвежских крон. Мы продолжим нашу поддержку Украины и продолжим вносить свой вклад в укрепление способности страны защищать себя", – резюмировал глава Минобороны Норвегии.

Как Норвегия помогает Украине в войне с Россией

В начале октября 2022 года Дания, Словакия, Норвегия и Германия подписали письмо о намерении совместно сделать финансовый взнос для производства и передачи Украине словацких самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2.

Ранее также стало известно, что Норвегия и Великобритания объединяют усилия для приобретения норвежских микродронов Black Hornet, которые предназначены для разведки и определения целей на малых расстояниях. Общая стоимость помощи составит около 90 миллионов норвежских крон (более $9,2 млн).

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