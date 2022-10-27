Украина ждет новый пакет военной помощи, который поступит в скором времени.

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Испании Маргаритой Роблес вопрос укрепления обороноспособности Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МОУ.

"Провел продуктивный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы первые предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным. Ожидаем нового пакета военной помощи, который поступит в скором времени", - отметил Резников.

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Он добавил, что сотрудничество Украины и Испании приведет к общей победе.

Ранее Резников сообщал, что Испания приняла решение предоставить Украине четыре системы ПВО Hawk.

Испания помогает Украине: что известно

В конце лета Испания передала для Украины батарею ПВО, бронированные машины и боеприпасы.

В сентябре Испания предоставила для ВСУ теплую одежду.

Испания взяла на лечение раненых бойцов украинской армии.

Украина в октябре получила внедорожники от Испании.

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