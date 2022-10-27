Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с министром обороны Испании Маргаритой Роблес вопрос укрепления обороноспособности Украины.
Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале МОУ.
"Провел продуктивный разговор с министром обороны Испании Маргаритой Роблес. Спасибо за вашу поддержку и за то, что вы первые предоставили системы Hawk, чтобы сделать наше небо более безопасным. Ожидаем нового пакета военной помощи, который поступит в скором времени", - отметил Резников.
Он добавил, что сотрудничество Украины и Испании приведет к общей победе.
Ранее Резников сообщал, что Испания приняла решение предоставить Украине четыре системы ПВО Hawk.
Испания помогает Украине: что известно
В конце лета Испания передала для Украины батарею ПВО, бронированные машины и боеприпасы.
В сентябре Испания предоставила для ВСУ теплую одежду.
Испания взяла на лечение раненых бойцов украинской армии.
Украина в октябре получила внедорожники от Испании.