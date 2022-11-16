Эрдоган также обсудил инцидент с немецким канцлером Олафом Шольцом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США и другие страны говорят о том, что ракета, упавшая в Польши, не была выпущена Россией.

"Я должен уважать заявление России. Для нас важно, что Россия сказала: "Это дело не имеет к нам никакого отношения". Заявление Байдена о том, что ракеты не российского производства, показывает, что это не имеет ничего общего с Россией. Расследование имеет важное значение", - сказал Эрдоган на пресс-конференции на саммите G20, передает Anadolu.

"В то время как мы пытаемся собрать Россию и Украину за одним столом, нет необходимости искать третьего участника этой войны", - отметил Эрдоган.

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Эрдоган также обсудил инцидент с немецким канцлером Олафом Шольцом и отметил, что следует провести "детальное исследование этих вопросов". "Важно также, что Байден сказал, что эти ракеты не российского производства", - сказал турецкий лидер.

Ракетный удар по Польше 15 ноября

РФ во второй половине дня 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по территории Украины, сообщалось, что две ракеты упали на территорию Польши, погибли два человека. После этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно созвал комитет Совета нацбезопасности.

В МИД Польши заявили, что на территорию страны упала ракета российского производства.

Дуда заявил, не имеющая точной информации, кто именно запустил ракету, упавшую на территории Польши.

Байден созвал из-за взрывов в Польше срочную встречу с мировыми лидерами, собравшимися на встречу G20 на Бали. В ней приняли участие лидеры Америки, Германии, Канады, Нидерландов, Японии, Испании, Италии, Франции и Великобритании. Все, кроме Японии, - члены НАТО, оборонного альянса, в который также входит Польша.

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