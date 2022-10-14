В администрации Байдена отмечают, что в учениях удут участвовать около 14 стран НАТО.

НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль (около 965,5 км) от РФ, не планирует задействовать реальные боеприпасы.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

В администрации Байдена отмечают, что в учениях удут участвовать около 14 стран НАТО.

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Также сообщается, что учения планировались задолго до начала войны в Украине.

"Эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия", - рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке предполагают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями" если Путин на это решится.

В целом, по мнению Института изучения войны, существует лишь два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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