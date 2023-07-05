Также российские командиры начали избегать комплектования своих войск осужденными.

Так называемый "марш справедливости" вооруженного формирования наемников Пригожина стал толчком для изменения отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политического руководства РФ.

"Растерянность и пассивность высшего руководящего состава российских вооруженных сил при попытке "вагнеровского" переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам министерства обороны и генерального штаба ВС РФ", - заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Кроме того, добавила она, отдельные командования оперативных объединений и соединений российских оккупационных войск пытаются избежать комплектования подчиненных воинских частей и подразделений лицами из мест лишения свободы, несмотря на потребность в восстановлении потерь личного состава.

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"Указанное связано с повышенными рисками дезертирства, проявлений неповиновения и вероятных бунтов военнослужащих из числа бывших осужденных", - пояснила заместитель министра обороны.

Бунт Пригожина в России - что известно

Как известно, 23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций бойцов ЧВК. После этого, 24 июня 2023 года колонны "вагнеровцев" по приказу Пригожина покинули полевые лагеря и двинулись в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство России.

На пути в Москву боевикам удалось легко захватить военные объекты Ростова и принять участие в боях с ВКС РФ в Воронежской области.

Пригожин требовал выдать ему главу Минобороны РФ Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.

На это глава Кремля Владимир Путин записал срочное обращение и пообещал, что мятеж будет подавлен. Однако Пригожин заявил в ответ, что он не собирается приходить с повинной.

Путин подключил к переговорному процессу беларуского диктатора Александра Лукашенко.

Под вечер 24 июня стало известно, что Пригожин остановил движение своей частной армии, которая так и не дошла до Москвы, заявив, что отказывается проливать "русскую кровь". Также сообщалось, что согласно договоренностям с Лукашенко, главарь "вагнеровцев" должен выехать в Беларусь, а его наемники получили гарантии безопасности и могут отправиться на белорусскую территорию.

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