Так называемый "марш справедливости" вооруженного формирования наемников Пригожина стал толчком для изменения отношения российских граждан и военнослужащих к высшему военно-политического руководства РФ.
"Растерянность и пассивность высшего руководящего состава российских вооруженных сил при попытке "вагнеровского" переворота привела к росту недоверия офицерского, сержантского и рядового состава к высшим чинам министерства обороны и генерального штаба ВС РФ", - заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Кроме того, добавила она, отдельные командования оперативных объединений и соединений российских оккупационных войск пытаются избежать комплектования подчиненных воинских частей и подразделений лицами из мест лишения свободы, несмотря на потребность в восстановлении потерь личного состава.
"Указанное связано с повышенными рисками дезертирства, проявлений неповиновения и вероятных бунтов военнослужащих из числа бывших осужденных", - пояснила заместитель министра обороны.
Бунт Пригожина в России - что известно
Как известно, 23 июня главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле позиций бойцов ЧВК. После этого, 24 июня 2023 года колонны "вагнеровцев" по приказу Пригожина покинули полевые лагеря и двинулись в сторону Москвы, чтобы "остановить" военное руководство России.
На пути в Москву боевикам удалось легко захватить военные объекты Ростова и принять участие в боях с ВКС РФ в Воронежской области.
Пригожин требовал выдать ему главу Минобороны РФ Шойгу и начальника российского Генштаба Валерия Герасимова.
На это глава Кремля Владимир Путин записал срочное обращение и пообещал, что мятеж будет подавлен. Однако Пригожин заявил в ответ, что он не собирается приходить с повинной.
Путин подключил к переговорному процессу беларуского диктатора Александра Лукашенко.
Под вечер 24 июня стало известно, что Пригожин остановил движение своей частной армии, которая так и не дошла до Москвы, заявив, что отказывается проливать "русскую кровь". Также сообщалось, что согласно договоренностям с Лукашенко, главарь "вагнеровцев" должен выехать в Беларусь, а его наемники получили гарантии безопасности и могут отправиться на белорусскую территорию.