Они заявляют, что не будут передавать данные беженцев Украине.

Венгрия не будет экстрадировать в Украину беженцев, годных к военной службе. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Жолт Шемьен в комментарии ATV.

"Мы не проверяем ни у одного украинского беженца, подлежит ли он, по мнению украинцев, военной службе или нет. Венгрия не будет экстрадировать их в Украину", - прокомментировал он вероятность возвращения украинских мужчин.

Также Шемьен уверяет, что данные таких мужчин не будут передавать украинской стороне. "Каждый беженец из Украины - свободный человек в Венгрии, который может свободно решать, оставаться ли здесь, продолжать путь на Запад или - если он того пожелает - вернуться назад", - сказал вице-премьер.

Видео дня

Экстрадиция украинцев: последние новости

Напомним, в Украине неоднократно обсуждали вопрос о том, какую ответственность должны понести мужчины призывного возраста, которые выехали из страны по поддельным документам.

В августе председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что таких людей могут экстрадировать практически из всех стран, кроме Российской Федерации.

После этого российская пропаганда, по данным Центра противодействия дезинформации, начала распространять в сети сообщения о том, что украинцев будут массово экстрадировать из Польши.

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский сказал, что осуществить экстрадицию даже одного человека - достаточно непростая задача.

В Австрии уже выступили с заявлением, что не будут экстрадировать в Украину мужчин призывного возраста, если получат такой запрос от Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: